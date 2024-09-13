Тест на психическое здоровье и степень усталости "Вращающийся змей"

В Сети можно найти немало так называемых "подвижных" картинок. Изобрел подвижные картинки японский профессор Акиоши Китаока. Затем к нему присоединился Кэрри Рендольф. Большинство движущихся картинок изобрели именно эти авторы. Акиоши Китаока — профессор психологии в Университете Ритсумейкан (Киото, Япония), специализирующийся на зрительном восприятии и зрительных иллюзиях.

Зачем были созданы такие картинки? Как утверждает Акиоши Китаока, с помощью картинок, так называемых «зрительных иллюзий», можно определить психическое состояние человека, его внутреннее настроение. Его оптическая иллюзия «Вращающийся змей» принесла ученому мировую известность.

Японский профессор утверждает, что его картинки не подвижны, статичны. А если глядя на них вы видите движение, то это значит, что вы устали и вам нужен отдых и полноценный сон. Чем быстрее движется картинка, когда вы смотрите на нее, тем больше вы устали и нуждаетесь в отдыхе, как физическом, так и, в первую очередь, психическом.

Как пройти тест "Вращающийся змей"

Чтобы пройти тест, нужно сосредоточиться на одном участке картинки. В таком случае движение, если вы его наблюдали, прекращается. Это свидетельствует о том, что движение на рисунке создается нашим воображением.

Если при сосредоточении картинки абсолютно неподвижны, вам не нужно беспокоиться, ваше психическое здоровье в полном порядке. По мнению профессора, такой результат возможен у уравновешенного, спокойного, не уставшего человека.

Если рисунки двигаются медленно, вам необходим отдых как физический, так и, в первую очередь моральный и психический, полноценный сон, избегать негатива и тревожности.

Если все двигается очень активно, это может быть симптомом накопившейся усталости, высокого уровня стресса в этот момент, значительного ухудшения здоровья. В таком случае вам следует просмотреть свой образ жизни и стереотипы мышления, можно обратиться за посторонней помощью, чтобы наладить душевную гармонию и улучшить здоровье. В любом случае внимание и дополнительное обследование будет не помехой, ведь этот тест не может использоваться для полного точного диагностирования состояния психики.

Читайте также: