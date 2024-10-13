Тест на смекалку: только единицы могут найти ошибку, которую сделал автор этой картинки

Для этого необходимо регулярно тренировать свой мозг – учиться концентрироваться на моменте, наблюдать за миром вокруг и решать визуальные головоломки.

Предлагаем английскую головоломку, автор которой допустил ошибку. Ее нужно найти за 15 секунд. Так быстро сориентироваться могут только единицы.