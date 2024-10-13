Тест на смекалку: только единицы могут найти ошибку, которую сделал автор этой картинки

Найди ошибку на картинке
Внимательность, умение замечать детали является полезным качеством, которое помогает лучше видеть и понимать окружающий мир. Это позволяет получить полное представление о том, что происходит вокруг нас, а еще принимать обоснованные решения. Изучить все нюансы, продумать последствия события и поступить так, как в конечном итоге будет правильнее.
Для этого необходимо регулярно тренировать свой мозг – учиться концентрироваться на моменте, наблюдать за миром вокруг и решать визуальные головоломки.
Предлагаем английскую головоломку, автор которой допустил ошибку. Ее нужно найти за 15 секунд. Так быстро сориентироваться могут только единицы.
Что ж не так с картинкой? Ошибка на картинке достаточно очевидна, поэтому если вы не можете ее найти и уже собираетесь сдаваться, не торопитесь, повторите попытку.
Если вы не можете найти ошибку, посмотрите на ответ. Места, обведенные красным, укажут на ошибку, которую сделал автор.
Ошибка заключается в неправильном количестве ушек для шнурков на ботинках – на правом ботинке их 5, а на левом – 4.
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