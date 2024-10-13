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Тест на смекалку: только единицы могут найти ошибку, которую сделал автор этой картинки

Тест на смекалку: только единицы могут найти ошибку, которую сделал автор этой картинки

Тест – найди ошибку

Найди ошибку на картинке

Внимательность, умение замечать детали является полезным качеством, которое помогает лучше видеть и понимать окружающий мир. Это позволяет получить полное представление о том, что происходит вокруг нас, а еще принимать обоснованные решения. Изучить все нюансы, продумать последствия события и поступить так, как в конечном итоге будет правильнее.

Для этого необходимо регулярно тренировать свой мозг – учиться концентрироваться на моменте, наблюдать за миром вокруг и решать визуальные головоломки.

Предлагаем английскую головоломку, автор которой допустил ошибку. Ее нужно найти за 15 секунд. Так быстро сориентироваться могут только единицы.

Что ж не так с картинкой? Ошибка на картинке достаточно очевидна, поэтому если вы не можете ее найти и уже собираетесь сдаваться, не торопитесь, повторите попытку.

Если вы не можете найти ошибку, посмотрите на ответ. Места, обведенные красным, укажут на ошибку, которую сделал автор. 

Тест – найди ошибку / ©
Тест – найди ошибку

Ошибка заключается в неправильном количестве ушек для шнурков на ботинках – на правом ботинке их 5, а на левом – 4.

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