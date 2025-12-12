ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
350
Время на прочтение
1 мин

Тест на внимательность: найдите "необычного" кота на фото за 9 секунд

В соцсетях набирает популярность тест на внимательность — найдите кота, отличающегося от других. Авторы утверждают, что справятся только те, кто имеет прекрасное зрение.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Тест на внимательность: найдите "необычного" кота на фото за 9 секунд

тест / © Associated Press

В Сети набирает популярность новый визуальный тест — пользователям предлагают найти «необычного» кота на изображении менее чем за 9 секунд. По словам авторов, справиться с задачей могут только те, кто имеет идеальное зрение и хорошо развитое внимание к деталям.

Такие визуальные головоломки в последнее время активно распространяются в соцсетях в США: пользователи увлекаются задачами на поиск отличий, оптическими иллюзиями и другими быстрыми тестами на внимательность.

Участникам предлагают внимательно просканировать картинку слева направо или сверху вниз, обращая внимание на цвет, форму и мелкие детали — именно там чаще всего скрывается правильный ответ.

Вирусный тест Фото Абмеервуд

Вирусный тест Фото Абмеервуд

Подобные визуальные игры стали популярны не только из-за элемента развлечения. Эксперты отмечают, что такие упражнения тренируют концентрацию, улучшают работу мозга и дарят кратковременный, но качественный перерыв от будничных дел. Кроме того, пользователи соревнуются между собой, делясь результатами в соцсетях — это лишь усиливает интерес.

Расшифровка теста

Авторы теста также опубликовали решение, показав, где скрывался «особый» кот.

Вирусный тест Фото Абмеервуд

Вирусный тест Фото Абмеервуд

Тем, кому не удалось найти его через 9 секунд, советуют не расстраиваться: регулярная практика с подобными задачами помогает заметно улучшить внимательность.

Также предлагаем наш новый рождественский тест. Выберите имбирный пряник — и узнайте, что он расскажет о вас.

Дата публикации
Количество просмотров
350
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie