Тест на внимательность: найдите "необычного" кота на фото за 9 секунд

В Сети набирает популярность новый визуальный тест — пользователям предлагают найти «необычного» кота на изображении менее чем за 9 секунд. По словам авторов, справиться с задачей могут только те, кто имеет идеальное зрение и хорошо развитое внимание к деталям.

Такие визуальные головоломки в последнее время активно распространяются в соцсетях в США: пользователи увлекаются задачами на поиск отличий, оптическими иллюзиями и другими быстрыми тестами на внимательность.

Участникам предлагают внимательно просканировать картинку слева направо или сверху вниз, обращая внимание на цвет, форму и мелкие детали — именно там чаще всего скрывается правильный ответ.

Вирусный тест Фото Абмеервуд

Подобные визуальные игры стали популярны не только из-за элемента развлечения. Эксперты отмечают, что такие упражнения тренируют концентрацию, улучшают работу мозга и дарят кратковременный, но качественный перерыв от будничных дел. Кроме того, пользователи соревнуются между собой, делясь результатами в соцсетях — это лишь усиливает интерес.

Расшифровка теста

Авторы теста также опубликовали решение, показав, где скрывался «особый» кот.

Вирусный тест Фото Абмеервуд

Тем, кому не удалось найти его через 9 секунд, советуют не расстраиваться: регулярная практика с подобными задачами помогает заметно улучшить внимательность.

