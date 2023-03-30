Тест по картинке, который за одну минуту поможет выяснить, есть ли склонность к шизофрении

Определить склонность к шизофрении можно с помощью теста по картинке

О психических расстройствах мы имеем очень поверхностные представления, поэтому обычно они нас пугают и вызывают большой интерес.

Наверняка многие хотят узнать, есть ли у него склонность к психическим расстройствам или нет.

Люди, склонные к психическим расстройствам видят мир по-другому, особенно. Предлагаем тест на склонность к шизофрении по картинке.

Тест по картинке на шизофрению

Следует посмотреть на изображение на картинке не более одной минуты и ответить, что на ней изображено. Условие – не подсматривать ответ в конце статьи.

Тест по картинке на шизофрению

Итак, если в течение минуты рассматривания, ты увидел пятна пейзажа или ничего не увидел, огорчаться не нужно, потому что это означает, что склонности к шизофрении нет.

Большинство людей увидят на этой картинке непонятные пятна, ничего определенного. Если ты среди них, значит, все нормально.

Если ты четко видишь, например, голову коровы, возможно, есть склонность к психическим расстройствам.

На чем построены следующие тексты

Мозг обычного человека не может сконцентрироваться сразу на всех деталях. Сначала он цепляется взглядом за какие-то детали, а затем анализирует увиденное в целом. Поэтому здоровые люди словно взглядом разбивают картинку на части, а потом начинают мысленно их объединять и видеть что-то новое, что сначала было скрыто.

А мозг человека с шизофренией смотрит и видит по-другому — он видит картинку сразу в целом, не разделяя ее на части.

Поэтому большинство людей на изображении ничего не видят, в лучшем случае пейзаж или странные бесформенные пятна, а люди склонные

к шизофрении увидят скрыт образ — голову коровы.

Тест по картинке на склонность к шизофрении

Конечно же, не стоит забывать, что это только тест по картинке. Если ты увидел голову коровы, не стоит отчаиваться, возможно у тебя острое зрение и прекрасное воображение. Помни, что диагностировать заболевание и поставить диагноз может только врач.

По материалам takprosto.cc

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