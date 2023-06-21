Тест по картинке расскажет, чего вы боитесь больше всего: анализ и рекомендации

У любого человека есть какие-то страхи, фобии, даже если он это отрицает. Тест-картинка поможет определить, чего боится тот или иной человек. Надо только посмотреть на картинку и запомнить то, что сразу бросилось в глаза.

Что вы увидели на картинке первым

Нож

Человек, увидевший в первую очередь нож, боится заболеть. Такого человека не нужно уговаривать пойти к врачу, он сам бежит к нему по любому поводу. Любой намек на болезнь заставляет человека бежать в аптеку и скупать всевозможные лекарства, пытаясь бороться с симптомами.

Такому человеку важно оградить себя от негативных мнений, ведь от них здоровье только ухудшается.

Гусеница

Если первым бросилась в глаза гусеница, такой человек боится всего необъяснимого и потустороннего. Часто такого типа фобии начинаются в детстве, ведь нередко взрослые пугают детей бабайками и другой нечестью.

Такому человеку следует понять, что детские сказки и страшилки остались в детстве, попытаться отпустить свой страх.

Бабочка

Главный страх человека, который увидел бабочку, что его бросят или предадут. И это, скорее всего, имеет основания, такого человека, видимо, уже не раз обманывали и заставляли страдать. Таким людям непросто довериться даже порядочному человеку, ведь индивид подсознательно запрограммирован на то, что все желают ему зла.

Такой страх, безусловно, будет мешать построению любых здоровых отношений. Важно побороть такие негативные установки самостоятельно или с помощью специалистов.

Яблоко

Человек, которому увидит прежде всего, яблоко, одержимый страхом смерти, мешающий наслаждаться жизнью. При этом он не обязательно боится своей смерти, это может быть страх за жизнь своих близких, друзей. Такой страх смерти не развивается просто так, скорее всего человек потерял близкого человека и не может с этим смириться.

В таком случае важно помочь понять, что некоторые события предотвратить невозможно, нужно научиться принимать их.

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