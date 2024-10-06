Тест, придуманный японскими медиками, покажет, угрожает ли вам болезнь Альцгеймера в старости

Заболевание нервной системы болезнь Альцгеймера проявляется как расстройства интеллекта, как деменции. Чаще всего болезни подвержены пожилые люди старше 65 лет, но иногда встречаются и ранние формы недуга.

Заболевание Альцгеймера развивается в несколько этапов. На первой стадии возникают проблемы с памятью, сложности с усвоением новых знаний, проблемы с абстрактным мышлением и сосредоточенностью, безразличие к происходящим событиям, невнимательность, нарушение ориентации в пространстве. Дальше ухудшаются зрительные, тактильные и слуховые ощущения. Возникают нарушения в речи, проблемы с координацией и моторикой.

На третьей стадии больной теряет навыки письма и чтения, перестает узнавать близких, становится раздражительным и агрессивным. Четвертая стадия – самая трудная. На ней пациент полностью теряет речевые функции, находится в апатичном состоянии, теряет вес и возможность передвигаться самостоятельно.

По мнению японского профессора Хидетоши Эндо, исследовавшего процессы, происходящие в человеческом мозге во время старения, чтобы победить деменцию, нужно тренировать не только тело, но и мозг.

Предлагаем вам пример визуального теста, который профессор использует, чтобы определить, началась ли у пациента деменция.

Для прохождения необходимо засечь время и найти на рисунке 10 скрытых предметов.

В этом тесте на картинке нужно найти крокодила, сердце, грушу, молоток, книгу, кусок пирога, иглу, свечу, солонку и зонтик.

Тест на Альцгеймера/ источник: mixnews.lv

Если вы нашли все 10 предметов, значит ваш мозг молод и находится в отличной форме. Если не удалось найти все 10 предметов, можно подсмотреть решение и тренировать мозг

Тест на деменцию: решение/ :источник:mixnews.lv

Для этого нужно больше читать, учить стихи, тексты песен, разгадывать кроссворды, собирать пазлы, учить иностранные языки, осваивать новые виды деятельности, смотреть художественные и документальные фильмы.