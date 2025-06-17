Тест-сенсация соцсетей: найдите кролика среди кошек за 10 секунд

Тест / © Pexels

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Предлагаем маленький тест -головоломка, на который вам понадобится не больше минуты. Более того, он не только развлечет вас, но и докажет ваши визуальные способности.

Правила игры — как пройти визуальный тест и не промахнуться

Прежде всего, посмотрите на изображение теста. Вам понадобится 10 секунд, чтобы сосредоточиться на картинке. Это обязательное условие успеха для прохождения этого теста-головоломки. Вы должны найти скрытого кролика среди кошек.

тест-рисунок Фото: Relaxingtime

Действительно, цель этого визуального теста — найти кролика, спрятанного среди нескольких рядов кошек. Так было бы, если бы правила игры остановились на этом уровне.

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Ответ на тест: нашли кролика?

Если вам удастся найти решение этой визуальной задачи за отведенные 10 секунд, это означает, что вы гений с очень хорошим зрением. Вы сможете рассказать друзьям о своих подвигах и оставить им вызов. Однако, если вам не удалось найти кролика, позвольте нам утешить его точным местонахождением. Он расположен во втором столбце кошек слева. Если вы начнете сверху, то он будет во втором ряду. Вы легко его узнаете. Это белый кролик с вытянутыми ушами и хорошо закругленными кончиками.

Ответ на тест Relaxingtime

Мы ценим усилия, которые вы приложили к поиску маленького кролика и достижению своей цели.

Ранее уже был тест на личность откроет ваше настоящее «я». Выберите фотографии.

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