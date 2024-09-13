Тест: выберите позу, в которой обычно сидите, и узнайте, насколько вы уверены в себе

Рассмотрите пять рисунков к тесту и выберите позу, в которой вы обычно сидите.

Вы когда-нибудь задумывались, что ваша поза во время сидения может рассказать о вас? В этом тесте мы поможем вам узнать о себе больше.

Авторы теста утверждают, что положение ног во время сидения сидя о многом говорит о человеке.

Посмотрите на рисунки и выберите позу из вариантов A, B, C, D и E.

Тест

Поза А

Если вы выбрали позу А, вы человек с высоким уровнем уверенности в себе. Вам нравится держать все под контролем, вы чувствуете безопасность при принятии решений.

Однако иногда вы можете показаться немного негибким или жестким из-за необходимости держать все под контролем.

Поза В

Выбор позы B свидетельствует о том, что вы расслабленный человек, но и очень самосознательный. У вас высокая самооценка, но вы предпочитаете не демонстрировать это открыто.

Ваш стиль более сдержан, и вы предпочитаете наблюдение. Это отношение может восприниматься другими как осторожное или даже робкое.

Осанка C

Поза С говорит о том, что вы страстный и полный энтузиазма человек. Вы очень уверены в своих силах, но у вас есть большое желание общаться с другими и эффективно общаться.

Поза D

Поза D указывает на то, что вы скромный, но жесткий в своих убеждениях человек. Хотя вы не всегда демонстрируете большую внешнюю уверенность, у вас есть сильное внутреннее чувство собственного достоинства. Эта комбинация заставляет вас воспринимать как уравновешенного и надежного человека, хотя некоторые изначально могут вас недооценивать.

Осанка E

Выбор позы E показывает, что вы очень уверены в себе и, возможно, даже немного высокомерны. Уровень вашей самооценки зашкаливает, и вы любите демонстрировать это миру.

Хотя столь высокий уровень уверенности может открыть перед вами много дверей, он также может заставить вас казаться удаленным или безразличным к проблемам других людей.

Попытайтесь пройти и другой наш рисунок-тест.

В то же время заметим, что быстрые тесты предназначены только для развлечения и не имеют научной ценности.

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