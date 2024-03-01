Тест: выберите позу, в которой вы чаще всего сидите, и узнайте о своем характере

Рассмотрите пять рисунков к тесту и выберите позу, в которой вы обычно сидите.

Авторы теста утверждают, что положение ног в позе сидя о многом говорит. Об этом пишет УНИАН.

Все, что вам нужно сделать, это найти свою позу.

Тест / Фото: УНИАН

Поза А

Вас можно назвать интровертом. Вы чаще нерешительны, не очень уверены в себе и робки. Сложно сходитесь с людьми, а еще труднее открываете свою душу. Вы ничего не можете поделать со своим характером, поэтому огорчаетесь и завидуете более сильным личностям. Часто переоцениваете себя.

А что касается позитива – вы любите проводить время в одиночестве, не нуждаетесь в шумных компаниях и миллионе друзей. Именно поэтому вы всегда умеете быстро и точно дать оценку другому человеку.

Поза В

Эта поза свидетельствует о лидерских качествах. Вы абсолютно уверенный в себе человек, который ради успеха и карьеры готов пойти на все. Семья таких людей интересует в последнюю очередь, как и романтические отношения. Если вы кладете ногу на ногу, значит, чаще всего, ориентируетесь на себя, вы – самое главное в жизни. Однообразие и рутина для вас – ужас, а пожертвовать собой ради другого человека – непозволительная глупость.

Люди, выбравшие такую позу, всегда умеют добиваться своего. Они могут быть дерзкими, прямолинейными, даже немного грубыми, но считают, что это проблема для других, а не для них самих.

Поза С

Вы можете видеть, что люди часто обвиняют вас в неаккуратности и беззаботности. У вас установлен свой порядок жизни, вы не похожи на других. Способны мечтать о несбыточном. Сосредоточиться на чем-то важном надолго – это не для вас.

Впрочем, именно такие люди добиваются успеха в сфере творчества.

Поза D

Щепетильность, уверенность, перфекционизм, упрямство – качества, присущие человеку, выбравшему эту позу. Искренность и честность – ваши главные преимущества, но люди иногда воспринимают их как грубость. Вы не сомневаетесь в своих решениях, действуете точно и целенаправленно, руководствуясь разумом и редко обнажая свои чувства. Прямолинейность может стать проблемой при общении с людьми.

Преимущество ваше в том, что, несмотря на некоторую холодность, у вас большое сердце, и вы всегда готовы прийти на помощь, кто в ней нуждается.

Поза Е

Психологи сказали бы, что вы очень замкнуты. Наверное, в школе вас могли считать "серой мышкой" из-за внешнего вида, слабого характера и неустойчивости к критике. Любое резкое слово в ваш адрес провоцирует тонну слез, поэтому ваши близкие знают, что общаться с вами нужно осторожно или не общаться вообще.

Хорошие черты у вас тоже есть – именно из-за высокой восприимчивости к эмоциональным потрясениям вы хорошо чувствуете настроение других людей, а эмпатия помогает вам не травмировать других.

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