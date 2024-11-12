Тест: выберите пару или женщину, которые танцуют, и определите, какие отношения вам нужны

Для того чтобы понять, какие отношения нужны именно вам, выберите на рисунке пару или танцующую женщину.

Пара №1

Если вы выбрали первую пару, вам нужны хорошие, яркие, романтические отношения. Вы хотите, чтобы период прекрасных ухаживаний длился вечно, а партнер флиртовал с вами, делал комплименты и дарил цветы. Вам важно чувствовать себя настоящей женщиной – милой, кокетливой, нежной.

Пара №2

В отношениях вы ищете противоборство, противостояние в паре. Для вас важно, чтобы ваш спутник не был слабее вас. Вам важны эмоции и драйв, чтобы вы с партнером снова и снова покоряли и завоевывали друг друга. Эта борьба полна очарования, в ней проигравший с радостью отдается на милость победителя.

Пара №3

Ваш выбор указывает на то, что необходима поддержка и забота в отношениях. Вы ищете партнера, который всегда поддержит и поможет в решении проблем. Если ваш спутник бережно будет ухаживать за вами, ласкать и лелеять вас, то вы засияете как прекрасный алмаз после умелой ограновки.

Пара №4

Вам нравятся классические отношения, зрелые и крепкие, в которых царит доверие, понимание, забота друг о друге. Вам важно взаимное уважение, без этого никуда. Если ваш партнер дарит вам чувство уверенности в завтрашнем дне, то вы будете абсолютно счастлива с ним.

Пара №5

Отношения, в которых вы являетесь лидером — это для вас. Ваш партнер должен разрешать вам управлять им. Вы ведь динамичная, энергичная, активная личность. Вам подходит роль хозяйки, а вашему партнеру, пожалуй, очень нравятся властные женщины.

Пара №6

Наверное, на данном этапе вам не нужны отношения. Вы находитесь в гармонии с собой. Вам нравится свобода, вы делаете, как хотите, гуляете с кем хотите и выглядите так, как нравится именно вам. Если у вас и будет партнер, вам важно, чтобы он принимал вашу независимость.

Читайте также: