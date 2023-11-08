Тесты были отрицательные: 42-летняя женщина не знала о беременности, пока не родила дома (фото)

Женщина не знала, что беременна, пока дома не начались роды.

Об этом пишет Daily Star.

Тони Браун даже и не догадывалась, что ждет ребенка, поскольку несколько тестов на беременность оказались отрицательными. Но у 42-летней женщины начались роды дома в Эссексе.

Мама троих детей сначала полагала, что у нее генетическое заболевание щитовидной железы. Обследование и анализы крови оказались отрицательными, как и многочисленные тесты на беременность. В прошлом месяце у нее родился малыш Тео.

Хотя ребенок появился на свет недоношенным на 34 недели, Тео и Тони сейчас чувствуют себя хорошо.

Тони Браун с новорожденным сыном / Фото: SWNS

Мама рассказала: "После появления начальных симптомов мне всегда было больно. Я чувствовала, что меня раздуло – это был комок в животе, который никак не мог пройти. Я сделала тесты на беременность, но они были отрицательными. Я изменила свою диету в надежде, что это решит проблему, но комок в желудке все еще был очень болезненным. В конце концов мне поставили неверный диагноз: фекальный запор и дали слабительное".

Тони попала в больницу на прошлой неделе из-за сильной боли. Сестра увезла ее в отделение неотложной помощи, надеясь, что врачи проведут дополнительные обследования. Но после продолжительного ожидания и короткого обследования Тони отправили домой после клизмы.

В тот вечер муж Тони, 41-летний Гэри Браун, услышал ее крики в ванной. Он открыл дверь, и его жена растянулась на плитке, вся в крови и плаценте, а рядом с ней был ребенок.

Вместо того чтобы наконец сходить в туалет, у нее начались схватки, и у нее родился Тео. Гэри сказал, что это испытание было "шокирующим", и он до сих пор не пришел в себя.

Тони Браун с мужем и детьми / Фото: SWNS

Он сказал: "Мне пришлось схватить Тео и завернуть его в полотенце. Я был ошеломлен происходящим. Я вызвал скорую помощь, которая отвезла Тео в больницу, и оказалось, что он родился на шесть недель раньше срока. Он родился очень недоношенным, весил 1,5 кг. Ни я, ни Тони, ни кто-то из врачей, которых мы посещали, не понимали, что она беременна, ее живот был немного приподнят, но мы подумали, что он просто отек из-за проблем с желудком. К счастью, с Тео сейчас все хорошо, и он вышел из инкубатора. Никаких осложнений не было, и я очень люблю Тео, и теперь он является частью нашей семьи".

Напомним, женщина родила ребенка своему родному брату. Она стала суррогатной матерью.

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