Мужчина залез в вольер с тиграми: выходка закончилась трагедией

Тигр разорвал мужчину в зоопарке / © pexels.com

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В британском зоопарке Yorkshire Wildlife Park в Донкастере произошло смертельное чрезвычайное происшествие: мужчина погиб в вольере с большими хищниками. Очевидцы шокирующего инцидента рассказали, что сотрудники заведения делали все возможное, чтобы спасти его жизнь.

Об этом сообщает Lad Bible.

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Люди в зоопарке пытались остановить ужасное нападение тигра: подробности инцидента

Трагедия случилась в субботу, 10 октября. По имеющимся данным, мужчина, личность которого пока не разглашается, самовольно проник на территорию, где содержатся амурские тигры. По словам посетителей, которые стали свидетелями происшествия, на локации мгновенно поднялась паника, когда люди увидели, как мужчина оказался в схватке с диким животным.

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Сразу после того, как в зоопарке раздались выстрелы, людей немедленно эвакуировали. Одна из очевидиц рассказала, что работники зоопарка лихорадочно бегали по территории и сопровождали людей к выходу.

«Царил хаос. Люди рядом с нами говорили, что были у вольера с тиграми, когда увидели молодого человека, который перелезал через ограждение внутрь. Там он спровоцировал тигров и те отреагировали агрессивно. Некоторые говорили, что тигров застрелили, другие утверждали, что использовали газовые баллончики, чтобы загнать их обратно в вольеры», — поделилась женщина.

В полиции Южного Йоркшира подтвердили информацию о том, что погибший перелез через ограждение вольера и подвергся агрессивному нападению животного, в результате чего получил травмы, несовместимые с жизнью.

«После инцидента тигр остался в вольере. Угрозы для людей нет. Нам известно о распространяемых в сети видео и мы призываем людей не делиться этими шокирующими кадрами», — призвали в правоохранительных органах.

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Свидетели трагедии на локации Land of the Tigers рассказывают, что наблюдатели среагировали мгновенно, как только увидели мужчину в опасной зоне. На появившихся в соцсетях видео слышно, как посетители пытались криками отвлечь внимание тигра, после чего сотрудники заведения сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Испуганный хищник наконец отступил и спрятался неподалеку. Животное не получило травм. Сразу после этого сотрудники установили вокруг вольера специальное черное маскировочное ограждение.

Животное в порядке.

Очевидцы также добавили, что забор был огромным, поэтому мужчина, который пролез к тиграм, вероятно, очень хотел это сделать.

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Специализированный комплекс Land of the Tigers открылся в 2011 году. Он занимает специально обустроенную территорию площадью в два акра и создан для сохранения амурских тигров, поскольку они находятся под угрозой исчезновения — в дикой природе их осталось чуть более 500. На территории парка проживают два представителя этого редкого вида: самец по имени Алтай и самка Чуна.

Дикая пума напала на ребенка

Напомним, в элитном районе Малибу в штате Калифорния дикая пума напала на 11-летнюю девочку возле дома, укусив ее за руку, ногу и спину. Хищник также атаковал прибежавшую на крики мать. Спасти ребенка и мать удалось благодаря другому члену семьи, который испугал хищника электрошокером.

Родители сразу увезли девочку в больницу. К счастью, нанесенные травмы не угрожали жизни. Специалисты по дикой природе и стражи порядка разыскали пуму неподалеку и обезвредили ее, признав опасной для общественности. Впоследствии проведенное ДНК-тестирование подтвердило, что именно это животное совершило нападение.

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