Тиктокершу посадили за совет Иисусу: что она сказала

Индонезийскую пользовательницу TikTok приговорили к почти трем годам заключения после того, как она "поговорила" с фотографией Иисуса на своем телефоне и посоветовала ему постричься.

Об этом пишет BBC.

Рату Талиса, мусульманская трансгендерная женщина с более чем 442 000 подписчиков в TikTok, вела прямой эфир и отвечала на комментарий, в котором ей посоветовали подстричься, чтобы выглядеть более похоже на мужчину. В ответ Рату обратилась к изображению Иисуса на телефоне и посоветовала ему сделать то же самое.

Суд в Медане, Суматра, признал Талису виновной в распространении ненависти в соответствии с противоречивым законом о языке вражды в Интернете и приговорил ее к двум годам и 10 месяцам заключения.

Суд заявил, что ее комментарии могут нарушить "общественный порядок" и "религиозную гармонию" в обществе и обвинить ее в богохульстве.

Решение суда было вынесено после того, как несколько христианских групп подали в полицию жалобы на Талису по обвинению в богохульстве.

Приговор осудили правозащитные группы, в частности Amnesty International, которые назвали его "шокирующим наступлением на свободу выражения взглядов Рату Талисы" и призвали к его отмене.

"Власти Индонезии не должны использовать закон об электронной информации и транзакциях для наказания людей за комментарии, сделанные в социальных сетях", — заявил исполнительный директор Amnesty International в Индонезии Усман Хамид. "Хотя Индонезия должна запретить пропаганду религиозной ненависти, которая является подстрекательством к дискриминации, вражде или насилию, выступление Рату Талисы не достигает этого порога".

Хамид призвал индонезийские власти отменить приговор Талисы и обеспечить ее немедленное освобождение из-под стражи.

Талисе дали семь дней на подачу апелляции.

Напомним, туриста депортировали с Бали после посещения популярного места. Стало известно, что именно он учудил.

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