Тиктокершу приговорили к двум годам тюрьмы за видео со свиной шкуркой: подробности, фото

Ее также оштрафовали на 16 269,22 доллара.

В Индонезии женщину приговорили к двум годам тюрьмы за вирусное видео в TikTok, на котором она ест свинину во время путешествия Бали.

Об этом пишет nypost.com.

Лина Лутфиавати, известная под именем Лина Мукерджи, произнесла исламскую фразу перед тем, как съесть свиную шкурку на камеру.

Употребление свинины строго запрещено в исламе, а ислам является доминирующей религией Индонезии.

У 33-летней блогерши, идентифицирующей себя как мусульманка, более 2 миллионов подписчиков в социальных сетях. Мукерджи сказала, что попробовала свинину из любопытства.

Лина Лутфиавати / Фото: скриншот с видео

Хотя Индонезия является страной с мусульманским большинством, многое население популярного курортного острова Бали идентифицирует себя как индуисты.

На видео можно услышать, как Мукерджи произносит "Басмала", что на арабском означает "во имя Аллаха".

На этой неделе суд в городе Палембанг на Южной Суматре приговорил ее к двум годам тюремного заключения после того, как она была признана виновной в "распространении информации, направленной на разжигание ненависти к религиозным лицам и конкретным группам", сообщает AFP.

Лина Лутфиавати / Фото: скриншот с видео

Ее также оштрафовали на 16 269,22 доллара, и если сумма не будет выплачена, срок ее заключения может быть продлен на три месяца.

О Мукерджи сообщили из-за видео в марте, а в мае полиция предъявила ей обвинение. Ее действия были осуждены консервативными группами, в том числе высшим мусульманским духовным органом страны, Советом улемов Индонезии, который вынес постановление, назвав видео кощунственным.

Напомним, девушка с раздвоенным языком ошарашила пользователей, как она ест. Она научилась двигать каждой половинкой.

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