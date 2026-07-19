Тиранозавр Гас стал самым дорогим динозавром в истории: за сколько продали скелет — фото

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Один из наиболее сохранившихся и полных скелетов тиранозавра рекса (Tyrannosaurus rex), когда-либо найденных палеонтологами, установил новый мировой рекорд на аукционе.

Доисторического хищника по кличке Гас продали на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 50,1 миллиона долларов, что сделало его самым дорогим динозавром в истории, пишет Книга рекордов Гиннеса.

Покупатель решил не раскрывать своего лица, а финальная сумма более чем вдвое превысила предварительную оценку экспертов.

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Торги прошли 14 июля в Нью-Йорке. За уникальный экспонат шла напряженная борьба между семью потенциальными покупателями.

В результате финальная цена вместе с комиссией аукционного дома составила 50,1 миллиона долларов.

Таким образом Гас стал первым динозавром в истории, преодолевшим отметку в 50 миллионов долларов на аукционе.

Свое прозвище скелет получил в честь покойного американского скотовода Гэри "Гаса" Ликинга, на территории ранчо которого и нашли уникальные останки.

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Тиранозавр Гас / © Sotheby's

Предыдущий рекорд также принадлежал аукциону Sotheby's.

17 июля в 2024 году скелет стегозавра по кличке Апекс продали за 44,6 миллиона долларов, что тогда стало абсолютным рекордом.

До этого самыми дорогими динозаврами были знаменитые тираннозавры Стэн и Сью.

Сью в 1997 году продали за 8,36 миллиона долларов.

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Стен в 2020-м установил новую планку – 31,85 миллиона долларов.

А теперь Гас поднял рекорд еще почти на 20 миллионов долларов.

Эксперты отмечают, что это свидетельствует о стремительном росте стоимости уникальных палеонтологических экспонатов.

Особую ценность скелету придает не только его принадлежность к известнейшему хищнику доисторического мира. Гас считается одним из самых больших и лучше сохранившихся экземпляров Tyrannosaurus rex, найденных за всю историю палеонтологии.

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По уровню сохранения ему могут составить конкуренцию лишь несколько всемирно известных скелетов, среди которых Сью, экспонируемая в Филд-музее в Чикаго, и Стэн, ныне выставленный в Музее естественной истории в Абу-Даби.

Хотя Гас сохранил около 61% оригинальных костей, по массе это составляет примерно 80% всего скелета. Особенно хорошо сохранился его череп — почти 82% его костей оригинальны. Среди них большинство знаменитых зубов тиранозавра, каждый из которых мог достигать 30 сантиметров длиной.

Специалисты отмечают, что вместе с мощной челюстной мускулатурой такие зубы обеспечивали тираннозавру рексу один из сильнейших укусов среди всех наземных животных. Его сила оценивается примерно в 53 735 ньютонов. Для сравнения, это примерно в три раза больше, чем максимальная сила укуса современного морского крокодила — ныне живущего наибольшего пресмыкающегося.

Тиранозавр Гас / © Sotheby's

Среди других редких особенностей Гаса — хорошо сохранившаяся фуркула (вилковидная кость) и две почти полностью сохраненные передние лапы, которые очень редко встречаются в ископаемых тиранозавров.

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После завершения реставрации скелет имеет ошеломляющие размеры:

длина – 11,6 метра

высота - 3,8 метра

длина черепа - более 1,2 метра

Гас был найден в округе Гардинг, штат Южная Дакота — одном из самых известных регионов США, где регулярно находят окаменелости динозавров.

Раскопки продолжались в течение трех полевых сезонов — с 2021 по 2023 год.

Над извлечением и очищением костей работала команда охотника за окаменелостью Томаса Гейткампа.

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Сам владелец ранчо Гэри Ликинг много лет знал, что на его земле попадаются ископаемые кости и зубы, и именно он предложил приступить к исследованию участка, где в конце концов и нашли Гаса.

К сожалению, скотовод умер только через год после начала раскопок и не успел увидеть завершение открытия, которое впоследствии вошло в историю.

Имя нового владельца пока что не разглашается. Однако эксперты предполагают, что это не означает, что уникальный экспонат навсегда останется в частной коллекции. Учитывая огромный интерес к подобным находкам, высока вероятность, что в будущем Гаса передадут или предоставят для экспонирования одному из музеев, где его смогут увидеть тысячи посетителей со всего мира.

Напомним, ученые случайно обнаружили первую кость динозавра из Антарктиды. Она 40 лет лежала в ящике.

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