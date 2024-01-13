Тиранозавр не был самым большим хищником своего времени: ученые нашли новый вид динозавров

По мнению ученых, Tyrannosaurus mcraeensis, вероятно, бродил по Земле за 7 миллионов лет до появления тиранозавра рекса.

Тиранозавр не был самым большим хищником своего времени. Ученые из США нашли новый вид суперхищника.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports, передает CNN.

Американские ученые установили, что останки найденного в Нью-Мексико динозавра принадлежали родственнику тиранозавра рекса. Tyrannosaurus mcraeensis появился раньше и был больше самого известного из всех динозавров.

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По мнению ученых, Tyrannosaurus mcraeensis, вероятно, бродил по Земле за 7 миллионов лет до появления тиранозавра рекса. Возраст костей был датирован 72-73 миллионами лет в поздний кампанский – ранний маастрихтский период.

Кости Tyrannosaurus mcraeensis были обнаружены за десятилетие до того, как существо официально получило свое научное название. Около четверти его окаменевшего черепа были найдены в течение 1980-х и начале 90-х годов в районе, который сейчас известен как Элефант-Бьютт, Нью-Мексико. Из-за размера образцов кости первоначально были классифицированы Музеем естественной истории и науки Нью-Мексико как тиранозавр рекс, который вырос до 12 метров в длину и имел 10 тонн веса.

Кости Tyrannosaurus mcraeensis были обнаружены за десятилетие до того, как существо официально получило свое научное название / Фото: Scientific Reports

"Нижняя челюсть тиранозавра достаточно прочная. Наша челюсть, очевидно, большая и зубастая, но она стройнее, чем мы обычно видим у тиранозавра рекса. Крепкая челюсть T. rex означала, что он "может делать все, что пожелает". Более тонкая челюсть, даже с большими зубами, означает, что у нее будет меньшая сила прикуса", — отметил соавтор исследования Энтони Р. Фиорилло.

Части челюсти суперхищника / Фото: Scientific Reports

Другое большое отличие заключалось в том, что, в отличие от T. rex, T. mcraeensis не имел заметного валика над глазами. Ученые считают, что позвоночник Т. рекса использовался для привлечения партнеров, подобно рогам оленей или лосей. У T. mcraeensis гребень гораздо тоньше.

Массивные тиранозавры, вероятно, возникли как эволюционная адаптация к наличию крупных травоядных животных, пишут авторы. Однако, согласно исследованию, почему именно возникли гигантские растительноядные динозавры, до сих пор остается невыясненной загадкой.

Фиорило добавил, что, в отличие от карликового тиранозавра, найденного в Арктике — под названием Nanuqsaurus hoglundi — T. mcraeensis, вероятно, не претерпел резких изменений температуры и света на юге Северной Америки, поэтому он мог продолжать расти. Арктические условия могли сыграть определенную роль в отчетливо миниатюрных размерах N. hoglundi, но в целом другие тиранозавриды того же периода были гораздо меньше T. mcraeensis.

Напомним, ученые обнаружили новый вид динозавров с уникальным строением черепа.

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