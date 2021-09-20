То сидел, то лежал на веревке: в Париже канатоходец устроил шоу на высоте 70 метров

То сидел, то лежал на веревке: в Париже канатоходец устроил шоу на высоте 70 метров

Мужчина шел по веревке толщиной в 2,5 см.

В Париже французский сорвиголова-канатоходец устроил шоу на высоте 70 метров.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 сентября.

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Натан Полин босиком прошел по веревке толщиной в 2,5 см от Эйфелевой башни до площади Трокадеро. В целом это 600 метров. В этот момент за ним затаив дыхание наблюдали тысячи людей.

Несколько раз Натан заставил зрителей понервничать своими трюками: он то сидел, то лежал на веревке. Завершение шоу люди встретили аплодисментами.

Сам экстримал признался, что пройти по канату вблизи Эйфелевой башни было его мечтой, к которой он готовился четыре года.

Новости мира: канатоходец устроил шоу на высоте 70 метров в центре Парижа

Как сообщалось, в швейцарских Альпах известны акробаты устроили шоу на высоте 3000 метров в поддержку коллег по цеху, которые из-за пандемии остались без работы. Во время этого шоу всемирно известный канатоходец Фредди Нок установил сразу три мировых рекорда. Он прошел 40 метров канату, натянутому под углом 39 градусов. Также канатом проехал 367 метров на велосипеде, а потом еще и прошел 150 метров с завязанными глазами.

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