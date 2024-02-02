Точка Немо: что известно о самом отдаленном месте на Земле, где ближе всего люди находятся в космосе

В мире есть одно место, которое настолько далеко от человеческого контакта, что если туда попасть, самым близким человеком был бы космонавт в космосе.

Об этом пишет ladbible.com.

Это тихое место, расположенное в Тихом океане и называющееся точкой Немо. Оно названо в честь исследователя капитана Немо из приключенческого романа Жюля Верна "20 000 лье под водой".

На Земле нет места, куда можно было бы отправиться дальше от суши и живущих на ней людей, чем от точки Немо. Ближе всего к ней расположен крошечный остров Дюси, в 2688 км к северу. Ближайшее заселенное место – остров Пасхи.

Точка Немо / Фото: Google Maps

А вот живущие на ее борту Международная космическая станция и астронавты могут находиться на расстоянии до 400 км, но в космосе. Поэтому скорее можно попасть в них, чем на ближайший участок земли.

Впрочем, найти это место самостоятельно не удастся, потому что точка Немо на самом деле не является точкой суши, а просто местом, которое, по расчетам экспертов, расположено подальше от чего-то еще.

Территория вокруг этого места стала "кладбищем космических кораблей", где было похоронено несколько космических станций и кораблей, срок эксплуатации на орбите которых закончился. В период с 1971 по 2016 год туда упали более 260 космических кораблей, и именно здесь должна быть Международная космическая станция, если и когда она достигнет конца своего эксплуатационного срока. Это место выбрано из-за отсутствия какой-либо фауны, кроме некоторых водных бактерий.

Координаты точки Немо – 48°52′31″ ю. ш. 123°23′33″ с. д.

Напомним, экс-военный заявил, что прожил 92 дня на корабле инопланетян, пока на земле прошло 18 минут. Алекс Коллиер выступает с рассказом о своем путешествии по многим странам мира.

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