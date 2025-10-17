Только 1% даст ответ: разгадайте сложную головоломку с чашками и трубками

Задумчивая женщина / © pexels.com

В Сети приобрела популярность головоломка с чашками и трубками, которая оказалась настолько сложной, что правильный ответ может дать лишь 1% людей. Задача требует невероятной внимательности и аналитического подхода для определения, какая из семи чашек наполнится первой.

Этой головоломкой в соцсети X поделилось сообщество Daily Quiz and Riddles.

На рисунке изображены семь чашек и подпись: «Какая чашка наполнится первой?» Несмотря на простоту вопроса, система трубок между ними делает задачу намного сложнее.

Первая чашка расположена под краном и имеет две трубки, ведущие к остальным. Однако не все так просто: некоторые трубки перекрыты, у других есть отверстия.

Головоломка с чашками и трубками

На первый взгляд может показаться, что первой наполнится чашка №4, ведь она стоит ниже остальных. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что трубка между чашками №3 и №4 перекрыта, поэтому вода туда не попадет.

Аналогично, трубки, ведущие к чашкам №5 и №6, тоже заблокированы. У чашки №7 — отверстие внизу, так что вода, которая попадет в нее, просто вытечет.

Ответ

Единственная чашка, которая действительно наполнится, — это чашка №3. Она соединена с чашкой №1 через более низкую трубку, чем у чашки №2, поэтому именно она может удержать воду. К тому же чашка №2 получает воду через более высокое отверстие и соединена с «дырявой» чашкой №7, поэтому останется пустой.

Если вы не разгадали это с первого раза — не переживайте. Такие логические задачи прекрасно тренируют мозг и помогают мыслить нестандартно.

В комментариях под публикацией пользователи активно делились своими догадками. Один написал: «Это сложно», а другой пошутил: «Это обман, у четвертой трубка заблокирована!»

