Только один из 10 человек находит все отличия на картинке с медвежонком: попробуйте и вы

Предлагаем вам увлекательный тест : на двух почти одинаковых картинках со счастливым мишкой, несущим мед, спрятано лишь три отличия. Попытайтесь найти их за рекордные 33 секунды.

Об этом пишет Jagran Josh.

Хотя изображения выглядят совершенно одинаково, между ними есть три небольших отличия.

Ваша задача – найти их все за 33 секунды.

Головоломка о мишке. / © Jagran Josh

Ответ:

Ответ к головоломке о мишке. / © Jagran Josh

Напомним, головоломки и оптические иллюзии — отличный игровой способ «размять» мозг и быстро проверить свою внимательность к деталям. Регулярное выполнение таких задач увеличивает концентрацию и улучшает когнитивные возможности. Попытайтесь найти среди других быков того, который имеет отличия.

Новая серия головоломок Spin Genie предлагает испытания для зрения и внимания. Одна из задач — найти семь собак, спрятанных на иллюстрации с парком. Более половины участников не справились с ним менее чем за 30 секунд, а некоторым понадобилась даже минута.

Также мы предлагаем вам увлекательное испытание для мозга. Задача, на первый взгляд, кажется элементарной – на большом изображении, заполненном идентичными числами 688, спряталось лишь одно уникальное число – 689 .