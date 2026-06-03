Только 2% людей находят все: попробуйте разгадать эту иллюзию украинского художника

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Вирусная оптическая иллюзия украинского художника Олега Шупляка вызвала оживленное обсуждение среди пользователей интернета. Только два процента зрителей способны распознать все скрытые объекты на этом запутанном изображении.

Об этом сообщает издание Mirror.

На первый взгляд, иллюстрация является обычным эскизом женщины с пышными волосами в элегантном длинном платье, улыбающемся и разговаривающем по телефону. Однако при детальном рассмотрении на картине замаскированы еще три женщины. Сам автор раскрыл задум своей работы на собственном интернет-ресурсе.

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«Я создал „символическую композицию“, чтобы „улучшить популярную тему“ оптических иллюзий», — пояснил Олег Шупляк на своем вебсайте.

Оптическая иллюзия Олега Шупляка.

Где скрываются другие три женские фигуры

Вторая женщина: расположена у правой руки главной героини, близко к ее щеке. Из-за ракурса ее сначала можно спутать с мобильным телефоном.

Третья женщина: ее боковой профиль заметен при рассмотрении крошечной фигуры, сидящей на руке главной женщины.

Четвертая женщина: ею вся картина в целом, которая образует единственную женскую фигуру. В частности, пара губ четвертой женщины расположена на животе первой.

Рассмотреть увеличенную версию художественной работы и подробно проверить свою внимательность пользователи могут непосредственно на официальном вебсайте Олега Шупляка.

Напомним, психологические тесты с оптическими иллюзиями давно стали популярны во всем мире. Считается, что первое изображение, которое замечает человек, может многое рассказать о его характере, эмоциональном состоянии и особенностях восприятия мира.

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