Найдите, что не так на картинке / © Фото из открытых источников

Перед вами казалось бы обычная сцена: мужчина удобно устроился у телевизора, наслаждается мультфильмами вместе с двумя пушистыми котиками. Настольная лампа ласково освещает комнату, а комнатные растения выглядят свежими и зелеными. Все кажется идеальным… пока не присмотришься повнимательнее.

Вы догадываетесь, какая деталь нарушает гармонию этого сюжета? Большинство наблюдателей сначала обращают внимание на очевидные мелочи, но секрет скрывается в совсем другом месте. Загадка кажется простой, но разгадать ее могут далеко не все — особенно за 20 секунд.

Этот тест отлично проверяет вашу внимательность и способность замечать скрытые детали. Попытайтесь бросить вызов друзьям и знакомым и узнайте, кто из них имеет острое зрение и быстрый ум.

Подсказка для тех, кто еще не нашел ошибку: присмотритесь к столику рядом с мужчиной. Что там не так ли?

Правильный ответ вас ждет ниже, но попробуйте догадаться сами, прежде чем подсматривать.

Ответ / © Фото из открытых источников

Ответ: у столика всего три ножки, хотя должно быть четыре.