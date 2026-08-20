Только гении справятся с этой загадкой за 40 секунд: переставьте одну спичку и исправьте уравнение

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Сложное на первый взгляд математическое уравнение можно сделать верным, переставив лишь один элемент. Проверить свою внимательность и быстроту мышления предлагают с помощью математической загадки со спичками.

Об этом пишет Радиотрек.

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Участникам предлагают обнаружить ошибку в математическом выражении и исправить ее, переместив только одну спичку. При этом действуют строгие ограничения: запрещено двигать знак равенства, а также изменять итоговую цифру 4 в результате уравнения.

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На размышления и самостоятельный поиск решения дается 40 секунд.

Математическая загадка с спичками / © соцмережі

Правильный ответ

Чтобы математическое выражение стало верным, необходимо изменить расположение одной спички в исходных цифрах. В результате правильное равенство выглядит так: 8 + 2 — 6 = 4.

Ответ / © соцмережі

Напомним, об одной интересной головоломке с весами: многие ошибаются с первого раза.

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