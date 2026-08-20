ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
266
Время на прочтение
1 мин

Только гении справятся с этой загадкой за 40 секунд: переставьте одну спичку и исправьте уравнение

Мозг легко обманывает вас по этой задаче. Переставьте одну спичку и найдите правильный ответ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Только гении справятся с этой загадкой за 40 секунд: переставьте одну спичку и исправьте уравнение

© Credits

Сложное на первый взгляд математическое уравнение можно сделать верным, переставив лишь один элемент. Проверить свою внимательность и быстроту мышления предлагают с помощью математической загадки со спичками.

Об этом пишет Радиотрек.

Участникам предлагают обнаружить ошибку в математическом выражении и исправить ее, переместив только одну спичку. При этом действуют строгие ограничения: запрещено двигать знак равенства, а также изменять итоговую цифру 4 в результате уравнения.

На размышления и самостоятельный поиск решения дается 40 секунд.

Математическая загадка с спичками / © соцмережі

Математическая загадка с спичками / © соцмережі

Правильный ответ

Чтобы математическое выражение стало верным, необходимо изменить расположение одной спички в исходных цифрах. В результате правильное равенство выглядит так: 8 + 2 — 6 = 4.

Ответ / © соцмережі

Ответ / © соцмережі

Напомним, об одной интересной головоломке с весами: многие ошибаются с первого раза.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie