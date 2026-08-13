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- Курьезы
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Только гении справятся за 6 секунд: найдите всех животных, спрятанных в саду
Среди растений, предметов и деталей сада художники спрятали целую компанию животных, которых с первого взгляда трудно заметить.
Эта оптическая головоломка заставила людей почесать затылок, пытаясь разглядеть шесть животных, спрятанных в пестрой сцене обычного семейного отдыха в саду.
Об этом пишет The Mirror, отмечая, что справиться с этой задачей менее чем за шесть секунд якобы способны только настоящие гении.
На первый взгляд перед зрителем предстает вполне обычная картина: семья готовит барбекю, а двое детей играют на лужайке.
Однако среди растений, предметов и деталей сада художники спрятали целую компанию животных, поэтому обычный взгляд вряд ли поможет сразу их заметить.
Головоломка, созданная при участии Hiatt Hardware, требует максимальной концентрации и быстрой реакции. Некоторые из спрятанных животных могут показаться очевидными, как только вы поймёте принцип поиска, но другие искусно замаскированы среди деталей композиции.
Всего на картинке нужно найти шесть животных: белку, лягушку, трёх кошек и собаку.
Главная задача — сделать это менее чем за шесть секунд.
Если у вас не получилось с первой попытки, это ещё не повод расстраиваться: можно вернуться к рисунку и проверить, насколько внимательно вы его рассматривали.
Напомним, ранее предлагалось проверить остроту зрения и развитие внимания с помощью сюжета с растерянной домохозяйкой у раковины с пеной и вантузом, который на первый взгляд кажется полностью идентичным на обоих рисунках.