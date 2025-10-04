Только гении видят все скрытые объекты за 30 секунд - новые головоломки

Головоломка

Новая серия головоломок от Spin Genie предлагает испытания для зрения и внимания. Одно из заданий — найти семь собак, спрятанных на иллюстрации с парком. Более половины участников не справились с ним менее чем за 30 секунд, а некоторым понадобилась даже минута.

Об этом пишет The Mirror

Первая головоломка: семь собак в парке

Первая визуальная задача требует внимательности: нужно найти семь собак, искусно замаскированных в пейзаже парка. Согласно данным Spin Genie, около 38% игроков потратили более 30 секунд, чтобы заметить всех животных, а 15% участников понадобилось более минуты.

Некоторые собаки хорошо заметны сразу, однако другие — почти незаметны на фоне деревьев и зелени. Одна из самых сложных для поиска прячется прямо среди деревьев в центре картинки.

Ответ показывает: три собаки расположены среди деревьев, еще трое гуляют на переднем плане парка, а седьмую рисует женщина на переднем плане изображения.

Вторая головоломка: шесть различных чашек и напитков

Второе задание выглядит несколько проще: среди 400 изображений нужно отыскать шесть уникальных чашек или напитков. Среди них — зеленый напиток, два красных, а также розовые и голубые чашки.

Как отмечает Spin Genie, 80% участников смогли найти все варианты менее чем за 10 секунд.

Третья головоломка: восемь отличительных листьев

Последнее испытание несколько сложнее: нужно найти восемь листьев, которые отличаются от других. Сложность заключается в том, что фон не является однородным, а листья направлены в разные стороны.

При внимательном рассмотрении можно заметить, что они имеют не только другой оттенок, но и различия в форме. По подсчетам Spin Genie, 61% участников справились с заданием менее чем за 10 секунд.

Такие задачи помогают не только развлечься, но и тренируют внимательность, скорость реакции и концентрацию. Авторы головоломок напоминают, что регулярное выполнение подобных упражнений положительно влияет на когнитивные способности.

Напомним, ранее мы писали о головоломке на внимательность и скорость, нужно было найти число 33 среди десятков перевернутых 53.