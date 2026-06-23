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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
254
Время на прочтение
1 мин

Только люди с острым зрением найдут ответ за 60 секунд: переставьте две спички

Новая головоломка со спичками покорила Сеть. Попытайтесь найти правильный ответ.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон

Телефон / © Pexels

Головоломки со спичками — это хороший способ потренировать логику и дать умственную нагрузку. Появилась новая задача: нужно исправить математическое уравнение, переставив две спички ровно за 60 секунд».

Эту головоломку опубликовала автор YouTube-канала «Головоломки Puzzles».

По мнению создателей таких задач, именно развитая наблюдательность является ключевой для успешного поиска решений.

«Внимательно проанализируйте уравнение. Иногда правильный ответ скрывается в наименее заметной детали», — отметила автор головоломки.

Головоломка с спичками.

Головоломка с спичками.

Во время решения не спешите: проверьте все варианты, ведь даже одна спичка может полностью изменить пример. Внимательно смотрите на каждый символ — это поможет быстрее найти правильный ответ.

Если решить головоломку не удалось, можно посмотреть правильный ответ. А для тех, кто хочет продолжить, есть подобная задача: в уравнении «7+6=5» нужно переставить две спички так, чтобы она стала правильной.

Напомним, пользователи социальных сетей не могут прийти к согласию относительно правильного ответа на простую арифметическую задачу: 24 ÷ 6 × 6 ÷ 3.

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Дата публикации
Количество просмотров
254
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