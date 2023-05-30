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Только люди с острым зрением смогут найти скрытое число: тест

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
Просмотры
1938
Время на прочтение
1 мин
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Только люди с острым зрением смогут найти скрытое число: тест

iStock

Интригующая оптическая иллюзия, которой поделились в популярной социальной сети Twitter, смутила пользователей.

Люди в сети введены в заблуждение, пытаясь разглядеть скрытое число в сложной оптической иллюзии, но якобы только люди с самым острым зрением могут его обнаружить.

Предлагаем оптическую иллюзию для проверки вашего зрения. Как утверждает издание Mirror, задача проста – люди должны искать число, спрятанное где-то на изображении.

В Twitter пользователь @TheFigen_ поделилась снимком оптической иллюзии с подписью: “Проверка глаз! Какое число вы видите?

Скриншот/Twitter @TheFigen_ / ©
Скриншот/Twitter @TheFigen_

На рисунке множество чисел, которые скрыты на ярком и блестящем красном фоне.

Хотя число “571” было самым популярным вариантом среди пользователей Twitter, о чем говорят комментарии, другие отмечали, что они заметили совсем другие числа.

"573", — написал один человек. В то же время кто-то другой написал: "285".

Ранее мы публиковали тест, который поможет определить, насколько велика скорость между восприятием и мозгом.

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Дата публикации
Просмотры
1938
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