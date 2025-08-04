Только люди с высоким IQ могут решить эту головоломку с пиццей

Пицца / © Pexels

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Сетью распространяется математическая загадка о пицце, которая «сбивает с толку почти всех». Многие пользователи признаются, что после нескольких неудачных попыток разгадать ее, вынуждены были подсматривать ответ в комментариях.

Об этом пишет Mirror.

На международной онлайн-платформе для вопросов и ответов Quora один из пользователей поделился своей любимой головоломкой:

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«Трое мужчин пошли на пиццу. Счет составил 30 фунтов. Каждый дал официанту по десять фунтов. Официант пошел на кухню, но ему сказали, что счет должен быть всего 25 фунтов — то есть они переплатили на 5 фунтов. Официант не знал, как поделить 5 фунтов на троих, но решил, что ребята будут рады любой сдаче. Он взял 5 фунтов, положил 2 в карман, а трем мужчинам вернул по 1 фунту. Итак, каждый из них заплатил по 9 фунтов, а официант оставил себе 2 фунта. Но 3×9=27, добавьте 2 — выходит 29. Куда девался еще 1 фунт?»

Ответ

Многие путаются, потому что неправильно трактуют финальную логику подсчета. На самом деле ни один фунт никуда не исчез — все дело в ложном суммировании.

«Это только кажется запутанным, если идти по „обратному“ пути. Первоначально было 30 фунтов. Затем 25 осталось в кассе, 2 официант положил в карман, и каждому из трех возвращено по 1 фунту. Все сходится», — объяснил один из пользователей.

«Если пицца стоит 25 фунтов, то каждая обошлась в 8,33 фунта. По возвращении 1 фунта каждый фактически заплатил 9,33. Добавьте к этому долю официанта — еще 0,66, и выходит 10 фунтов. Никакой потери нет», — добавил другой пользователь.

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А третий подчеркнул логическую ловушку в самом вопросе:

«Почему вы дважды добавляете те 2 фунта, которые официант оставил себе? Если так, тогда добавим еще и стоимость пиццы и получим 54 фунта. Очевидно, что вопрос сформулирован неправильно, чтобы запутать».

На самом деле, подсчет такой

Каждый человек заплатил 9 фунтов, вместе — 27. Из них:

25 фунтов ушло на оплату пиццы,

2 фунта остались у официанта,

никакого «пропавшего фунта» нет.

Хитрость в том, что 2 фунта уже входят в те 27 — но их еще раз «добавляют» отдельно. Именно эта двойная арифметическая манипуляция создает иллюзию загадки.

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К слову, ранее математическая головоломка для учеников третьих классов загнала взрослых в тупик. Сможете ли вы решить задачу?