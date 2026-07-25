Только люди с высоким IQ пройдут этот тест: докажи, что ты один из них

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

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Этот интеллектуальный тест из общих вопросов разработан для проверки эрудиции по сложным вопросам из истории, науки, географии и мировой культуры.

В отличие от обычных викторин, здесь собрано 24 непростых задания о древних цивилизациях, научных открытиях и легендарных личностях, которые заставят задуматься даже обладателей высокого IQ. Попробуйте свои силы и проверьте, сколько ответов на эти задачи вы сможете найти.

1. Какой термин в лингвистике обозначает слово, которое пишется и произносится так же, как другое слово, но имеет другое значение?

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Омоним

Ономатопея

Омограф

Гетероним

2. В каком общем компасном направлении в основном движется судно при прохождении Панамского канала из Атлантического океана в Тихий океан?

Грузовое судно / © boredpanda.com

Запад

Восток

Юго-восточный

Северо-западный

3. Мэри Шелли написала легендарный готический роман «Франкенштейн». Каково фактическое подзаголовие этой известной книги?

Готический роман «Франкенштейн» / © boredpanda.com

Современный Прометей

Монстр из Женевы

Готический кошмар

Проклятие Творца

4. Гора Эверест — самая высокая гора на Земле над уровнем моря. У каких двух стран есть общая международная граница, проходящая непосредственно через её вершину?

Гора Эверест / © boredpanda.com

Индия и Непал

Индия и Китай

Непал и Китай

Непал и Бутан

5. В какой город назначения должен был плыть «Титаник», когда столкнулся с айсбергом?

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Лондон

Нью-Йорк

Бостон

Париж

6. У какой планеты нашей Солнечной системы самый короткий день, а полный оборот вокруг собственной оси длится всего около 10 часов?

Меркурий

Марс

Юпитер

Венера

7. Берлинская стена была физическим барьером, разделявшим Восточный и Западный Берлин. Сколько лет простояла стена, прежде чем её наконец открыли в ноябре 1989 года?

15 лет

28 лет

40 лет

52 года

8. Знаменитый портрет Джеймса МакНила Уистлера 1871 года широко известен как «Мать Уистлера». Каково фактическое, официальное название картины?

Портрет Джеймса МакНила Уистлера 1871 года, известный как «Мать Уистлера» / © boredpanda.com

Портрет Анны МакНилл Уистлер

Композиция в серо-черных тонах №1

Дама в кресле-качалке

Исследование материнства и возраста

9. Помимо Косово, в какой ещё стране на официальном национальном флаге изображён контур физической карты собственной территории?

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Босния и Герцеговина

Северная Македония

Кипр

Черногория

10. Какая страна первой предоставила женщинам право голоса на национальных выборах?

Новая Зеландия

США

Германия

Англия

11. Какой обычный фрукт известен благодаря тому, что режиссёры использовали его в качестве визуального символа, предвещающего несчастье или опасность для персонажа, в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972)?

Кадр из фильма «Крестный отец» / © boredpanda.com

Яблоки

Персики

Апельсины

Виноград

12. Какой самый большой остров в Средиземном море?

Мальта

Сицилия

Кипр

Сардиния

13. В фильме «Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» Дарт Вейдер раскрывает Люку Скайуокеру шокирующую правду. Какую именно фразу произносит Вейдер во время этого культового кинематографического момента?

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«Люк, я твой отец».

«Нет, я твой отец».

«Послушай меня, я твой отец».

«Он никогда не говорил тебе: „Я твой отец“».

14. Кто выиграл больше чемпионатов мира по футболу среди мужчин?

Аргентина

Испания

Бразилия

Италия

15. Если бы вы стояли в точке на поверхности Земли, наиболее близкой к Луне и космосу, где бы вы стояли?

Интеллектуальный тест / © boredpanda.com

Гора Эверест, Непал

Гора Чимборасо, Эквадор

Тибетское плато

Мауна-Кеа, Гавайи

16. Назовите самую длинную реку Европы.

Волга

Дунай

Рейн

Темза

17. Как неофициально называется точка, расположенная ровно на 0° широты и 0° долготы в Гвинейском заливе?

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Кейп-Три-Пойнтс

Остров Нулевой

Остров Пасхи

Тристан-да-Кунья

18. Какие две страны имеют наибольшее количество соседних стран, с которыми у них есть общая сухопутная граница?

Аргентина и Испания

Китай и Россия

Индия и Бутан

Эквадор и Германия

19. В каком океане находится точка Немо — место на Земле, наиболее удаленное от любой суши?

Тихий океан

Атлантический океан

Индийский океан

Северный Ледовитый океан

20. Какой город был столицей четырёх империй?

Интеллектуальный тест / © boredpanda.com

Рим

Каир

Вена

Константинополь

21. Нулевой меридиан проходит через Гринвич, но какая самая большая страна, которую он пересекает?

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Малые

Алжир

Франция

Испания

22. В какой стране находится самая старая в мире письменная конституция, действующая по сей день?

Англия

Франция

Сан-Марино

Мальта

23. Какая известная битва ознаменовала окончательное поражение Наполеона Бонапарта?

Битва при Аустерлице

Битва при Лейпциге

Битва при Ватерлоо

Трафальгарская битва

24. Какая страна ЕС присоединилась к ЕС последней?

Босния и Герцеговина

Франция

Хорватия

Словакия

Ответы — проверь себя

Вопрос 1: омоним.

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Вопрос 2: судно, следующее по Панамскому каналу из Атлантического океана (Карибского моря) в Тихий океан, входит вблизи Колона со стороны Атлантики и выходит вблизи Бальбоа/Панама-Сити со стороны Тихого океана. Маршрут обычно пролегает на юг и немного на восток, поэтому общее направление по компасу — юго-восточное.

Вопрос 3: современный Прометей. Прометей — персонаж греческой мифологии, который украл огонь у богов и подарил его человечеству, что является аналогией с созданием жизни Франкенштейном.

Вопрос 4: Эверест возвышается на 8 848,86 м (29 031,7 футов) над уровнем моря, а его вершина расположена на границе между Непалом и Тибетом (Китай).

Вопрос 5: «Титаник» входил в состав трансатлантического маршрута компании White Star Line, и его прибытие было запланировано на пирс Манхэттена в гавани Нью-Йорка.

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Вопрос 6: Юпитер совершает один оборот примерно за 9 часов 56 минут, несмотря на то, что является самой большой планетой Солнечной системы.

Вопрос 7: 28 лет. Стена была построена в 1961 году и стала одним из самых ярких символов Холодной войны вплоть до её падения в 1989 году.

Вопрос 8: «Композиция в серо-чёрных тонах» № 1. Картина была приобретена французским государством в 1891 году, и сейчас она выставлена в музее д’Орсе в Париже.

Вопрос 9: Кипр. Флаг, принятый в 1960 году, изображает очертания острова над двумя оливковыми ветвями, символизирующими мир между общинами.

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Вопрос 10: Новая Зеландия. Закон о выборах 1893 года сделал Новую Зеландию первой самоуправляемой страной, где женщины получили право голоса на национальных выборах.

Вопрос 11: апельсины. Коппола неоднократно помещал апельсины перед ключевыми, зловещими поворотными моментами в сюжете, создавая тонкий визуальный символ на протяжении всей серии фильмов.

Вопрос 12: Сицилия, площадь которой составляет около 25 700 кв. км (9 900 кв. миль), также является местом расположения горы Этна — самого большого и самого активного вулкана Европы.

Вопрос 13: часто цитируемая фраза «Люк, я твой отец» является неверной цитатой; фактическая реплика Вейдера начинается со слова «Нет».

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Вопрос 14: Бразилия. Бразилия выигрывала чемпионат мира по футболу среди мужчин пять раз: в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах, что является рекордным количеством побед в истории.

Вопрос 15: вершина Чимборасо, высота которой составляет 6263 м (20 548 футов), является самой удалённой от центра Земли точкой на поверхности Земли из-за экваториального выпуклости планеты.

Вопрос 16: Волга простирается примерно на 3530 км (2193 мили), что делает её самой длинной рекой, полностью протекающей по территории Европы.

Вопрос 17: Нулевой остров. Название относится к координатам 0° с. ш., 0° в. д.; «остров» является вымышленным и существует преимущественно в качестве ориентира в картографических системах.

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Вопрос 18: Китай и Россия. Обе страны имеют общие сухопутные границы с 14 странами, что больше, чем у любой другой страны на Земле.

Вопрос 19: Тихий океан. Точка Немо расположена примерно в 2688 км (1670 миль) от ближайшей суши, что делает её океаническим полюсом недоступности Земли.

Вопрос 20: В 330 году нашей эры Константинополь был столицей четырёх империй: Римской империи (330–395), Восточной Римской (Византийской) империи (395–1204 и 1261–1453), Латинской империи (1204–1261) и Османской империи (1453–1922).

Вопрос 21: начальный меридиан пересекает Алжир, который, имея площадь около 2,38 миллиона квадратных километров (919 600 квадратных миль), является самой большой страной, через которую он проходит.

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Вопрос 22: Сан-Марино. Его Устав 1600 года является старейшей в мире письменной конституционной основой, которая используется и по сей день.

Вопрос 23: битва при Ватерлоо. Наполеон потерпел поражение в Бельгии в 1815 году от коалиции во главе с герцогом Веллингтоном и прусским полководцем Гебхардом фон Блюхером.

Вопрос 24: Хорватия вступила в Европейский Союз 1 июля 2013 года, став на тот момент 28-м членом ЕС.

Ранее ТСН.ua предлагал пройти тест на внимательность.

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