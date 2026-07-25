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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
34
Время на прочтение
6 мин

Только люди с высоким IQ пройдут этот тест: докажи, что ты один из них

Попробуйте свои силы и узнайте, сможете ли вы разгадать задачи, которые заставят задуматься даже людей с высоким IQ.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Фотография приведена в качестве иллюстрации

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © pexels.com

Этот интеллектуальный тест из общих вопросов разработан для проверки эрудиции по сложным вопросам из истории, науки, географии и мировой культуры.

В отличие от обычных викторин, здесь собрано 24 непростых задания о древних цивилизациях, научных открытиях и легендарных личностях, которые заставят задуматься даже обладателей высокого IQ. Попробуйте свои силы и проверьте, сколько ответов на эти задачи вы сможете найти.

1. Какой термин в лингвистике обозначает слово, которое пишется и произносится так же, как другое слово, но имеет другое значение?

  • Омоним

  • Ономатопея

  • Омограф

  • Гетероним

2. В каком общем компасном направлении в основном движется судно при прохождении Панамского канала из Атлантического океана в Тихий океан?

Грузовое судно / © boredpanda.com

Грузовое судно / © boredpanda.com

  • Запад

  • Восток

  • Юго-восточный

  • Северо-западный

3. Мэри Шелли написала легендарный готический роман «Франкенштейн». Каково фактическое подзаголовие этой известной книги?

Готический роман «Франкенштейн» / © boredpanda.com

Готический роман «Франкенштейн» / © boredpanda.com

  • Современный Прометей

  • Монстр из Женевы

  • Готический кошмар

  • Проклятие Творца

4. Гора Эверест — самая высокая гора на Земле над уровнем моря. У каких двух стран есть общая международная граница, проходящая непосредственно через её вершину?

Гора Эверест / © boredpanda.com

Гора Эверест / © boredpanda.com

  • Индия и Непал

  • Индия и Китай

  • Непал и Китай

  • Непал и Бутан

5. В какой город назначения должен был плыть «Титаник», когда столкнулся с айсбергом?

  • Лондон

  • Нью-Йорк

  • Бостон

  • Париж

6. У какой планеты нашей Солнечной системы самый короткий день, а полный оборот вокруг собственной оси длится всего около 10 часов?

  • Меркурий

  • Марс

  • Юпитер

  • Венера

7. Берлинская стена была физическим барьером, разделявшим Восточный и Западный Берлин. Сколько лет простояла стена, прежде чем её наконец открыли в ноябре 1989 года?

  • 15 лет

  • 28 лет

  • 40 лет

  • 52 года

8. Знаменитый портрет Джеймса МакНила Уистлера 1871 года широко известен как «Мать Уистлера». Каково фактическое, официальное название картины?

Портрет Джеймса МакНила Уистлера 1871 года, известный как «Мать Уистлера» / © boredpanda.com

Портрет Джеймса МакНила Уистлера 1871 года, известный как «Мать Уистлера» / © boredpanda.com

  • Портрет Анны МакНилл Уистлер

  • Композиция в серо-черных тонах №1

  • Дама в кресле-качалке

  • Исследование материнства и возраста

9. Помимо Косово, в какой ещё стране на официальном национальном флаге изображён контур физической карты собственной территории?

  • Босния и Герцеговина

  • Северная Македония

  • Кипр

  • Черногория

10. Какая страна первой предоставила женщинам право голоса на национальных выборах?

  • Новая Зеландия

  • США

  • Германия

  • Англия

11. Какой обычный фрукт известен благодаря тому, что режиссёры использовали его в качестве визуального символа, предвещающего несчастье или опасность для персонажа, в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Крёстный отец» (1972)?

Кадр из фильма «Крестный отец» / © boredpanda.com

Кадр из фильма «Крестный отец» / © boredpanda.com

  • Яблоки

  • Персики

  • Апельсины

  • Виноград

12. Какой самый большой остров в Средиземном море?

  • Мальта

  • Сицилия

  • Кипр

  • Сардиния

13. В фильме «Звёздные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар» Дарт Вейдер раскрывает Люку Скайуокеру шокирующую правду. Какую именно фразу произносит Вейдер во время этого культового кинематографического момента?

  • «Люк, я твой отец».

  • «Нет, я твой отец».

  • «Послушай меня, я твой отец».

  • «Он никогда не говорил тебе: „Я твой отец“».

14. Кто выиграл больше чемпионатов мира по футболу среди мужчин?

  • Аргентина

  • Испания

  • Бразилия

  • Италия

15. Если бы вы стояли в точке на поверхности Земли, наиболее близкой к Луне и космосу, где бы вы стояли?

Интеллектуальный тест / © boredpanda.com

Интеллектуальный тест / © boredpanda.com

  • Гора Эверест, Непал

  • Гора Чимборасо, Эквадор

  • Тибетское плато

  • Мауна-Кеа, Гавайи

16. Назовите самую длинную реку Европы.

  • Волга

  • Дунай

  • Рейн

  • Темза

17. Как неофициально называется точка, расположенная ровно на 0° широты и 0° долготы в Гвинейском заливе?

  • Кейп-Три-Пойнтс

  • Остров Нулевой

  • Остров Пасхи

  • Тристан-да-Кунья

18. Какие две страны имеют наибольшее количество соседних стран, с которыми у них есть общая сухопутная граница?

  • Аргентина и Испания

  • Китай и Россия

  • Индия и Бутан

  • Эквадор и Германия

19. В каком океане находится точка Немо — место на Земле, наиболее удаленное от любой суши?

  • Тихий океан

  • Атлантический океан

  • Индийский океан

  • Северный Ледовитый океан

20. Какой город был столицей четырёх империй?

Интеллектуальный тест / © boredpanda.com

Интеллектуальный тест / © boredpanda.com

  • Рим

  • Каир

  • Вена

  • Константинополь

21. Нулевой меридиан проходит через Гринвич, но какая самая большая страна, которую он пересекает?

  • Малые

  • Алжир

  • Франция

  • Испания

22. В какой стране находится самая старая в мире письменная конституция, действующая по сей день?

  • Англия

  • Франция

  • Сан-Марино

  • Мальта

23. Какая известная битва ознаменовала окончательное поражение Наполеона Бонапарта?

  • Битва при Аустерлице

  • Битва при Лейпциге

  • Битва при Ватерлоо

  • Трафальгарская битва

24. Какая страна ЕС присоединилась к ЕС последней?

  • Босния и Герцеговина

  • Франция

  • Хорватия

  • Словакия

Ответы — проверь себя

Вопрос 1: омоним.

Вопрос 2: судно, следующее по Панамскому каналу из Атлантического океана (Карибского моря) в Тихий океан, входит вблизи Колона со стороны Атлантики и выходит вблизи Бальбоа/Панама-Сити со стороны Тихого океана. Маршрут обычно пролегает на юг и немного на восток, поэтому общее направление по компасу — юго-восточное.

Вопрос 3: современный Прометей. Прометей — персонаж греческой мифологии, который украл огонь у богов и подарил его человечеству, что является аналогией с созданием жизни Франкенштейном.

Вопрос 4: Эверест возвышается на 8 848,86 м (29 031,7 футов) над уровнем моря, а его вершина расположена на границе между Непалом и Тибетом (Китай).

Вопрос 5: «Титаник» входил в состав трансатлантического маршрута компании White Star Line, и его прибытие было запланировано на пирс Манхэттена в гавани Нью-Йорка.

Вопрос 6: Юпитер совершает один оборот примерно за 9 часов 56 минут, несмотря на то, что является самой большой планетой Солнечной системы.

Вопрос 7: 28 лет. Стена была построена в 1961 году и стала одним из самых ярких символов Холодной войны вплоть до её падения в 1989 году.

Вопрос 8: «Композиция в серо-чёрных тонах» № 1. Картина была приобретена французским государством в 1891 году, и сейчас она выставлена в музее д’Орсе в Париже.

Вопрос 9: Кипр. Флаг, принятый в 1960 году, изображает очертания острова над двумя оливковыми ветвями, символизирующими мир между общинами.

Вопрос 10: Новая Зеландия. Закон о выборах 1893 года сделал Новую Зеландию первой самоуправляемой страной, где женщины получили право голоса на национальных выборах.

Вопрос 11: апельсины. Коппола неоднократно помещал апельсины перед ключевыми, зловещими поворотными моментами в сюжете, создавая тонкий визуальный символ на протяжении всей серии фильмов.

Вопрос 12: Сицилия, площадь которой составляет около 25 700 кв. км (9 900 кв. миль), также является местом расположения горы Этна — самого большого и самого активного вулкана Европы.

Вопрос 13: часто цитируемая фраза «Люк, я твой отец» является неверной цитатой; фактическая реплика Вейдера начинается со слова «Нет».

Вопрос 14: Бразилия. Бразилия выигрывала чемпионат мира по футболу среди мужчин пять раз: в 1958, 1962, 1970, 1994 и 2002 годах, что является рекордным количеством побед в истории.

Вопрос 15: вершина Чимборасо, высота которой составляет 6263 м (20 548 футов), является самой удалённой от центра Земли точкой на поверхности Земли из-за экваториального выпуклости планеты.

Вопрос 16: Волга простирается примерно на 3530 км (2193 мили), что делает её самой длинной рекой, полностью протекающей по территории Европы.

Вопрос 17: Нулевой остров. Название относится к координатам 0° с. ш., 0° в. д.; «остров» является вымышленным и существует преимущественно в качестве ориентира в картографических системах.

Вопрос 18: Китай и Россия. Обе страны имеют общие сухопутные границы с 14 странами, что больше, чем у любой другой страны на Земле.

Вопрос 19: Тихий океан. Точка Немо расположена примерно в 2688 км (1670 миль) от ближайшей суши, что делает её океаническим полюсом недоступности Земли.

Вопрос 20: В 330 году нашей эры Константинополь был столицей четырёх империй: Римской империи (330–395), Восточной Римской (Византийской) империи (395–1204 и 1261–1453), Латинской империи (1204–1261) и Османской империи (1453–1922).

Вопрос 21: начальный меридиан пересекает Алжир, который, имея площадь около 2,38 миллиона квадратных километров (919 600 квадратных миль), является самой большой страной, через которую он проходит.

Вопрос 22: Сан-Марино. Его Устав 1600 года является старейшей в мире письменной конституционной основой, которая используется и по сей день.

Вопрос 23: битва при Ватерлоо. Наполеон потерпел поражение в Бельгии в 1815 году от коалиции во главе с герцогом Веллингтоном и прусским полководцем Гебхардом фон Блюхером.

Вопрос 24: Хорватия вступила в Европейский Союз 1 июля 2013 года, став на тот момент 28-м членом ЕС.

Ранее ТСН.ua предлагал пройти тест на внимательность.

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