Только один человек из 100 способен разглядеть спрятанное в этой оптической иллюзии животное (фото)
Проверьте свое зрение. На этом изображении авторы теста спрятали животное.
Только 1 из 100 может увидеть скрытое на иллюзии животное.
Задача обнародована на радиотреке.
На волнистом изображении выше спрятали животное. Ваша задача — за 5 секунд определить, что это за существо.
Если вы уже ознакомились с изображением — пора начать интеллектуальный вызов. Готовы?
Тогда установите таймер на 5 секунд, и спешите, ведь время истекает.
Ответ
В центре этого волнистого узора спрятали скунса.
