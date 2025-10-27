Только один человек из 100 способен разглядеть спрятанное в этой оптической иллюзии животное (фото)

Попробуйте распознать животное на волнистом изображении. / © Credits

Только 1 из 100 может увидеть скрытое на иллюзии животное.

Задача обнародована на радиотреке.

На волнистом изображении выше спрятали животное. Ваша задача — за 5 секунд определить, что это за существо.

Фото-иллюзия Фото: radiotrek

Если вы уже ознакомились с изображением — пора начать интеллектуальный вызов. Готовы?

Тогда установите таймер на 5 секунд, и спешите, ведь время истекает.

Ответ

В центре этого волнистого узора спрятали скунса.

Иллюзия Фото: radiotrek

