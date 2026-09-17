«Только что родился»: полярники показали маленького тюленёнка возле «Академика Вернадского»

Возле «Академика Вернадского» родился тюлень

Реклама

Вблизи антарктической станции «Академик Вернадский» родился первый в этом сезоне детеныш тюленя Ведделла. Малыш появился на свет на острове Винтер, расположенном напротив острова Галиндез. Ученые устроили подробную фотосессию и показали новорожденного тюленя.

Об этом пишут в Национальном антарктическом научном центре.

Реклама

Возле «Академика Вернадского» родился тюленёнок: милые фото

Сейчас в Антарктике начало весны — период, когда самки этого вида приводят по одному щенку.

Реклама

Появление новорожденного зафиксировал биолог 31-й экспедиции Кирилл Сулима. По его словам, ученые уже некоторое время следили за беременными самками в традиционных местах размножения в окрестностях станции.

«На днях отправились работать в океане, и уже с лодки заметили стаю мартынов, с криками круживших между соседними островами Винтер и Скуа. Обычно мартыны так поступают, когда находят, чем поживиться. Среди прочего это может быть плацента тюленей. Поэтому я решил исследовать то место, поднял дрон и увидел самку, которая только родила», — говорит биолог.

После обнаружения животных исследователь сразу направился к матери с малышом, чтобы отобрать необходимые образцы. Параллельно специалисты мониторят общий успех ежегодного гнездования тюленей.

Этот процесс напрямую зависит от морского льда, площадь которого в последние годы активно сокращается и ухудшает условия для размножения вида.

Реклама

По данным наблюдений биологов, первенец и его мать чувствуют себя нормально. Сразу после рождения такие малыши весят 25–30 кг. Благодаря очень питательному молоку самки с жирностью 54%, они быстро растут и к концу трехмесячного периода вскармливания могут весить до 90 кг. Вес взрослых особей тюленей Ведделла достигает примерно 400 кг.

Полярники снова объявили традиционный конкурс на имя первого новорожденного. Поскольку пол малыша пока не установили, участникам предлагают придумывать универсальные варианты, которые подойдут как мальчику, так и девочке.

Свои предложения можно оставлять в комментариях на странице центра до 23:59 20 сентября. На следующей неделе команда 31-й экспедиции определит самый интересный вариант, а его автор получит памятный подарок — шеврон экспедиции.

Животные: последние новости

Напомним, в воскресенье, 30 августа, в части озера Тахо в штате Невада (США) речная выдра внезапно напала на инструктора по плаванию Линетт Беллин. Животное около пяти минут безжалостно преследовало женщину в воде и на скалах, кусая и царапая ее.

Реклама

Пострадавшей удалось добраться до берега, после чего ее госпитализировали с многочисленными ранами лица, рук, ног и стоп. В больнице женщине наложили 38 швов и провели профилактику от бешенства.

Представители Департамента дикой природы Невады отметили, что подобные нападения крайне редки, хотя популяция выдр в регионе растет в течение последних 15 лет. Пострадавшая предполагает, что животное защищало детенышей.

Новости партнеров

Новости партнеров