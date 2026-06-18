Только самые эрудированные дадут 21 правильный ответ: викторина, которая проверит вашу эрудицию

Тест на эрудицию / © Freepik

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Если вам кажется, что вы хорошо разбираетесь в истории, науке, географии, искусстве и поп-культуре, эта викторина станет отличной возможностью проверить себя. В отличие от большинства тестов, здесь нет вариантов ответов — придётся полагаться только на собственные знания.

Тест подготовил портал Bored Panda.

Чего боятся люди, страдающие акрофобией? Заполните пропуски в предложении: __________ газы считаются наименее реакционноспособной группой среди всех известных элементов. Назовите фамилию автора знаменитой пьесы для фортепиано «Для Элизы». Какой основной ингредиент хумуса?

Мыслитель, чье учение на протяжении более 2000 лет оказывало влияние на культуру и политику Китая и Восточной Азии / © Общественное достояние

Как звали мыслителя, чьё учение на протяжении более 2000 лет оказывало влияние на культуру и политику Китая и Восточной Азии? В какой вид спорта играли на Луне? Какая музыкальная гамма включает все 12 тонов западной музыки? Какой баскетболист стал звездой фильма «Космический джем»? Из чего традиционно изготавливают японское сакэ? В какой пьесе звучит фраза: «Назови розу как угодно, не изменится в ней аромат сладкий»? Кто является автором теории общей относительности? Кого древние египтяне считали богом солнца? Сколько ребер у куба? Какая шахматная фигура ходит по линии «Г»? Какая страна выделена на карте?

Марокко. Фото: MapChart

Как называется группа звёзд, образующая узнаваемый рисунок на небе? Какая планета в настоящее время держит рекорд по количеству известных спутников? Что больше всего хотел получить Жестяной Человечек из сказки «Волшебник страны Оз»? Сколько струн у классической бас-гитары? Кто создал всемирно известную скульптуру Давида? Какая специя считается самой дорогой на планете?

Правильные ответы

Высоты Благородные Бетховен Нут Конфуций Гольф Хроматическая Майкл Джордан Рис «Ромео и Джульетта» Альберт Эйнштейн Ра 12 Лошадь Марокко Созвездие Сатурн Сердце 4 Микеланджело Шафран

Напомним, ранее мы предлагали читателям проверить свои знания по географии в тесте,где нужно было определить расположение всемирно известных мест и загадочных локаций.

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