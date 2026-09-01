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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Курьезы
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

Только самые сообразительные справятся: переставьте одну спичку, чтобы исправить уравнение

Проверьте свою сообразительность в математической головоломке, где нужно переставить только одну спичку, чтобы неправильное уравнение стало верным.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Телефон / © Pexels

В Сети появился интересный тест на смекалку, который поможет вспомнить школьные годы. Пользователям предлагают исправить математический пример, переместив всего одну деталь.

Об этом пишет Coma.

Главная задача — переместить только одну спичку в изложенном уравнении. Сделать это нужно так, чтобы пример стал математически верным, а конечный ответ сошелся.

Задача:

Головоломка / © Фото из открытых источников

Головоломка / © Фото из открытых источников

Инициаторы задачи также отмечают, что решение этой задачи не ограничивается единственным путем — для правильного ответа может существовать несколько вариантов перемещения спички.

Ответ:

Ответ / © Фото из открытых источников

Ответ / © Фото из открытых источников

Напомним, иногда для проверки внимательности достаточно нескольких секунд и обычной картинки с числами. На первый взгляд, все символы на ней одинаковы, однако среди десятков чисел 68 спряталось одно 86.

Комментарии (1)
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cha5623
18:02, 2026.09.01
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