Только самые сообразительные справятся: переставьте одну спичку, чтобы исправить уравнение

Телефон / © Pexels

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В Сети появился интересный тест на смекалку, который поможет вспомнить школьные годы. Пользователям предлагают исправить математический пример, переместив всего одну деталь.

Об этом пишет Coma.

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Главная задача — переместить только одну спичку в изложенном уравнении. Сделать это нужно так, чтобы пример стал математически верным, а конечный ответ сошелся.

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Задача:

Головоломка / © Фото из открытых источников

Инициаторы задачи также отмечают, что решение этой задачи не ограничивается единственным путем — для правильного ответа может существовать несколько вариантов перемещения спички.

Ответ:

Ответ / © Фото из открытых источников

Напомним, иногда для проверки внимательности достаточно нескольких секунд и обычной картинки с числами. На первый взгляд, все символы на ней одинаковы, однако среди десятков чисел 68 спряталось одно 86.

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