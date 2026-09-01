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Только самые сообразительные справятся: переставьте одну спичку, чтобы исправить уравнение
Проверьте свою сообразительность в математической головоломке, где нужно переставить только одну спичку, чтобы неправильное уравнение стало верным.
В Сети появился интересный тест на смекалку, который поможет вспомнить школьные годы. Пользователям предлагают исправить математический пример, переместив всего одну деталь.
Об этом пишет Coma.
Главная задача — переместить только одну спичку в изложенном уравнении. Сделать это нужно так, чтобы пример стал математически верным, а конечный ответ сошелся.
Задача:
Инициаторы задачи также отмечают, что решение этой задачи не ограничивается единственным путем — для правильного ответа может существовать несколько вариантов перемещения спички.
Ответ:
Напомним, иногда для проверки внимательности достаточно нескольких секунд и обычной картинки с числами. На первый взгляд, все символы на ней одинаковы, однако среди десятков чисел 68 спряталось одно 86.