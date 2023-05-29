Толстый кот упал с 6-го этажа на авто и разбил заднее стекло, но сам остался без царапин (фото)

В Таиланде кот выпал из квартиры в многоэтажке, разбив машину внизу, но остался невредимым.

Инцидент произошел в Бангкоке. Четвероногий по кличке Шифу свалился на красную машину MG из окна на шестом этаже.

Шифу не получил никаких травм, чего нельзя сказать об автомобиле. Кот разбил заднее стекло и повредил двигатель.

Также он повредил двигатель / Фото: facebook.com/Toile1GiRL

Когда владелец авто Апиват Тойотака понял, что виновником аварии стал 8,5-килограммовый пушистый, сразу же перестал сердиться. Мужчина признался, что очень любит кошек.

Кот разбил стекло в машине / Фото: facebook.com/Toile1GiRL

Руководитель дома Орраса рассказала, что видела, как толстый кот падал с шестого этажа на третий, а затем падал на машину. Она отметила, что кошке повезло, что она остановилась на третьем этаже, прежде чем упасть дальше.

Со своей стороны владельцы крепкого Шифу были оштрафованы на 1000 бат (28 долларов), поскольку домашние животные не допускаются в многоквартирных домах Бангкока.

Апиват также сообщил о состоянии Шифу своим подписчикам и друзьям в Facebook, потому что многие беспокоились о коте.

Он опубликовал рентгеновские снимки и сказал:

"Шифу чувствует себя хорошо. Он ест, пьет и опорожняется как всегда. На его теле нет ни ран, ни синяков, кроме двух когтей".

Кот не получил никаких травм / Фото: facebook.com/Toile1GiRL

Шифу после аварии / Фото: facebook.com/Toile1GiRL

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