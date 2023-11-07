Топ-10 самых агрессивных пород собак: большинство вас удивит (фото)

По данным Американской ветеринарно-медицинской ассоциации, агрессивные собаки кусают людей более 4,5 миллионов раз в год. Около 20 процентов случаев укусов собак нуждаются в медицинской помощи.

Об этом пишет Newsweek.

В исследовании Хельсинкского университета в 2021 году были собраны данные о 13 715 собаках, в том числе 1791 собаке с частыми эпизодами агрессивного поведения.

Исследователи выделили несколько факторов, способствующих агрессивности:

Боязливость . Страх являлся важнейшим фактором агрессивного поведения. Еще больше, чем порода либо другие причины.

. Страх являлся важнейшим фактором агрессивного поведения. Еще больше, чем порода либо другие причины. Возраст . Пожилые собаки были более агрессивными. Возможно, потому, что боль от хронических заболеваний делает их менее терпеливыми к людям.

. Пожилые собаки были более агрессивными. Возможно, потому, что боль от хронических заболеваний делает их менее терпеливыми к людям. Пол . Собаки-самцы были более агрессивны, чем самки. Стерилизация не повлияла на агрессивность.

. Собаки-самцы были более агрессивны, чем самки. Стерилизация не повлияла на агрессивность. Размер . Маленькие собаки были более агрессивными, чем большие породы. Возможно, потому, что они больше боятся людей и животных, которые гораздо больше их.

. Маленькие собаки были более агрессивными, чем большие породы. Возможно, потому, что они больше боятся людей и животных, которые гораздо больше их. Опыт владельца . Домашние животные владельцев собак, впервые вступивших в контакт с собаками, были более склонны к агрессивности.

. Домашние животные владельцев собак, впервые вступивших в контакт с собаками, были более склонны к агрессивности. Социализация . Собаки, не имевшие собак-компаньонов, были более агрессивными по отношению к людям.

. Собаки, не имевшие собак-компаньонов, были более агрессивными по отношению к людям. Порода. Разведение собак – еще один фактор, влияющий на агрессию, но его влияние не является предпочтительным. Дрессировка может помочь собакам более агрессивных пород жить с людьми и другими животными.

10 самых агрессивных пород собак

Университет Хельсинки опубликовал данные об агрессивности 22 пород собак. Эти 10 собак более агрессивны:

1. Длинношерстный колли

Длинношерстный колли / Фото: Getty Images

Средний вес: от 18 до 29 кг.

Средний рост: от 50 до 60 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 14 до 16 лет.

Преданная и милая Лесси популяризировала эту породу. Но, как и проделки телезвезды, ее репутация доброжелательной собаки может оказаться выдумкой. По данным исследования Хельсинского университета, шероховатые колли (или длинношерстные колли) оказались самой агрессивной породой.

Эти собаки, как известно, очень энергичны и бдительны. Это может способствовать их агрессивности по отношению к незнакомцам. Они очень лояльны и могут огрызнуться, когда их семье угрожает опасность.

2. Миниатюрный пудель

Пудель

Средний вес: от 4,5 до 7 кг.

Средний рост: от 25 до 28 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 13 до 15 лет.

Как и другие маленькие собаки, участвовавшие в исследовании Хельсинского университета, миниатюрные пудели ведут себя агрессивно, чтобы компенсировать свой размер. Они очень энергичны, и их гиперактивность иногда может перерастать в более агрессивное поведение. Миниатюрные пудели часто кажутся "тявкающими", а не опасными, но, согласно исследованию, они по-прежнему остаются одной из самых агрессивных пород собак.

3. Цвергшнауцер

Цвергшнауцер / Фото: Credits

Средний вес: от 5 до 13 кг.

Средний рост: от 30 до 35 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 12 до 15 лет.

Уменьшена версия стандартного шнауцера. Цвергшнауцеры были выведены в Германии в 19 веке в качестве сторожевых собак. Их рост может сделать их более агрессивными, чем их побратимы.

Цвергшнауцеры также бесстрашны, несмотря на свои размеры. Они не отступят перед потасовкой, что может привести к обострению обычной ситуации.

4. Немецкая овчарка

Немецкая овчарка / Фото: Pexels

Средний вес: от 22 до 40 кг.

Средний рост: от 55 до 66 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 9 до 13 лет.

Немецкие овчарки часто служат полицейскими или военными собаками, но не из-за своей агрессивности. Напротив, это потому, что они хорошо реагируют на тренировки. Владельцы немецких овчарок могут использовать это в своих интересах и приучать своих собак к хорошему поведению. Эта работа помогает им сжечь всю свою энергию. Без достаточной стимуляции могут обратить свою живость в агрессию.

5. Испанская водяная собака

Испанская водяная собака / Фото: Getty Images

Средний вес: от 14 до 22 кг.

Средний рост: от 38 до 50 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 10 до 14 лет.

Этих собак среднего размера, известных своими кудрями, сначала разводили для поиска сбитых водоплавающих птиц. Это может способствовать их агрессивности выше среднего. Сегодня их ценят как спортивных семейных собак, которые могут действовать как бдительные стражи.

6. Лаготто-Романьоло

Лаготто-Романьоло / Фото: Getty Images

Средний вес: от 10 до 24 кг.

Средний рост: от 43 до 45 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 15 до 17 лет.

Порода лаготто-романьоло с вьющейся шерстью возникла как собака для охоты на трюфель на северо-востоке Италии. Как и другие рабочие собаки, они могут быть очень энергичными и нуждаться в сильной стимуляции, поэтому не становятся агрессивными. К счастью, они также хорошо поддаются дрессировке, поэтому владельцы могут помочь им справиться с любыми агрессивными тенденциями.

7. Китайская хохлатая собака

Китайская хохлатая собака / Фото: Getty Images

Средний вес: от 3 до 5 кг.

Средний рост: от 22 до 33 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 13 до 15 лет.

Китайские хохлатые собаки – одна из самых маленьких пород собак в мире. Порода наиболее известна своей бесшерстной разновидностью, имеющей лишь пучки шерсти вокруг лап и головы.

Их размер вместе с энергичным темпераментом способствует агрессии. Эти собаки тоже очень умны. Владельцы могут использовать эту черту и научить их трюкам. Это сжигает энергию и управляет их агрессивным характером.

8. Немецкий шпиц

Немецкий шпиц / Фото: Credits

Средний вес: от 6 до 10 кг.

Средний рост: от 30 до 38 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 13 до 15 лет.

У этих маленьких животных пышная шерсть и репутация лающих собак. Они преданы своим хозяевам, но очень мнительны к посторонним. Из них могут получиться отличные стражи, и они всегда поднимут тревогу, увидев злоумышленника.

9. Котон-де-Тулеар

Котон-де-Тулеар / Фото: Getty Images

Средний вес: от 3 до 6 кг.

Средний рост: от 22 до 30 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 14 до 16 лет.

Котоны славятся своей пушистой белой шерстью и вокальным характером. Они образуют очень тесные связи со своими владельцами и становятся отличными компаньонами. Но, являясь маленькими собаками с живым темпераментом, они склонны к агрессивному поведению.

10. Пшеничный терьер

Пшеничный терьер / Фото: Getty Images

Средний вес: от 13 до 18 кг.

Средний рост: от 43 до 48 см.

Ожидаемая продолжительность жизни: от 12 до 15 лет.

Эти бородатые собаки родом из Ирландии, где их разводили для охоты и уничтожения паразитов. Их мягкая шерсть может создать впечатление, что у этих собак мягкий темперамент, но сначала их разводили в качестве рабочих собак. Они переносят энергию и агрессию тех первых дней, но после учёбы могут стать любящими семейными собаками.

Какие собаки менее агрессивны?

Наименее агрессивные собаки среди изученных пород – золотистые ретриверы и лабрадоры. Шелти и лопарская оленегонная собака оказались в конце списка, что делает их более миролюбивыми, чем многие другие собаки.

Стаффордширский бультерьер замыкает список как пятая наименее агрессивная собака. Эта собака обычно фигурирует в списках самых "опасных пород" как представитель категории питбулов, но данные Хельсинского университета не подтверждают эту идею.

Стоит ли избегать агрессивных пород собак?

Исследователи утверждают, что если вы нашли понравившуюся собаку, не останавливайтесь перед тем, чтобы взять ее только из-за ее породы. Порода — один из многих факторов, которые могут способствовать агрессивности. Ее вклад незначителен по сравнению с дрессировкой, окружающей средой и тем, как вы обращаетесь с собакой. Итог: собаки не кусаются из-за своей породы. И опасения по поводу агрессивности породы не должны мешать взять конкретную собаку.

Можно ли научить собаку быть менее агрессивной?

Да. Учеба является основным фактором в управлении агрессивностью. И это может быть одной из причин, почему владельцы начинающих собак склонны заводить более агрессивных питомцев.

Напомним, ранее эксперт назвала 5 пород собак, которые рекомендует владельцам-новичкам. По ее мнению, именно они имеют лучшее поведение.

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