Пять крупнейших городов мира по населению: какое количество там живет и сколько зарабатывают

Крупнейший город мира

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Самый большой город по населению в мире

Долгое время ответ на вопрос о самом населенном городе планеты был очевиден — первенство уверенно удерживала японская столица Токио. Тем не менее, обновленная методология подсчета, примененная в актуальных отчетах ООН, кардинально изменила мировые рейтинги. Теперь самым большим городом мира является Джакарта — столица и самый большой город Индонезии — огромного островного государства, расположенного между Индийским и Тихим океанами.

Резкая смена лидеров в мировых чартах не означает, что Джакарта за считанные месяцы демографически разразилась, а Токио внезапно опустел. Дело исключительно в принципиально новых критериях оценки. Ранее международная статистика опиралась на официальные муниципальные границы, которые в каждой стране устанавливаются по-разному: один мегаполис на бумаге может поглощать сотни километров пустых окраин, а другой юридически ограничиваться только историческим центром.

С 2025 года специалисты ООН свели все города к единственному знаменателю, разделив земной шар на километровые зоны. Соседние участки интегрируют в общее городское пространство, если плотность населения там составляет минимум 1500 человек на 1 км2. Если суммарное количество жителей такой непрерывной застройки превышает 50 тысяч, его классифицируют как целостный городской организм.

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Именно поэтому Джакарта в современном мониторинге представлена не своим историческим ядром, а гигантским урбанистическим конгломератом, окончательно поглотившим прилегающие территории. Аналогичная ситуация наблюдается с Нью-Дели, Сеулом или Манилой, формально это могут быть разные административные единицы, но фактически границы между ними давно стерлись.

Благодаря новому инструменту подсчета реальные масштабы планетарных агломераций наконец-то стали наглядными. В пятерке крупнейших мегаполисов мира вместе проживает более 171 миллиона человек.

Топ 5 самых населенных городов мира

1. Джакарта (Индонезия) — новый абсолютный лидер

Новый подход к расчетам объединил столицу с ее городами-спутниками (регион Большой Джакарты, известный как Жабодетабек), что вывело агломерацию на первую строчку мирового рейтинга.

Население — 41,9 млн человек

Общая площадь территории — 4883 км², застроенная площадь: 1162 км²

Плотность застройки — 36 066 человек на км²

Средний месячный доход (чистыми) — около $450

Главным вызовом для мегаполиса есть вода. Джакарту пересекают 13 рек, а около 40% суши уже находится ниже уровня моря. Из-за колоссального веса небоскребов и многолетней неконтролируемой выкачки грунтовых вод город стремительно проседает под воду. Сочетание тропических ливней, океанских приливов и погружения почвы заставило правительство страны приступить к масштабному проекту переноса столицы в новый город Нусантара на острове Борнео.

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2. Дакка (Бангладеш) — мировой полюс тесноты

Столица Бангладеш демонстрирует уникальные демографические показатели: при относительно большой общей площади почти все жители сконцентрированы на крошечном клочке земли.

Население — 36,6 млн человек

Общая площадь территории — 6812 км², застроено — всего 456 км².

Плотность застройки — 80 271 человек на км²

Средний месячный доход (чистыми) — около $280

Символом и главной движущей силой улиц Дакки есть трехколесные велорикши. Их колоссальное количество и уникальная красочная роспись (с изображением цветов, мифических птиц и героев кино) официально признаны ЮНЕСКО объектом нематериального культурного наследия человечества. Это аутентичное народное искусство, спасающее город от полного транспортного коллапса.

3. Токио (Япония) — самый богатый и просторный гигант

Японская столица лишилась статуса лидера по количеству населения, но остается наиболее комфортным и финансово успешным мегаполисом планеты.

Население: 33,4 млн человек

Общая площадь территории — 5148 км², застроено — 1521 км².

Плотность застройки – 21 965 человек на км²

Средний месячный доход (чистыми): около $2430

Имея самую большую площадь фактической застройки, Токио обеспечивает своим гражданам гораздо больше свободного пространства, чем другие мегаполисы-гиганты. Тем не менее, масштаб города становится очевидным в транспортные пики. Главный вокзал столицы, Синдзюку, официально признанный самым загруженным в мире, ежедневно по его платформам проходит более 2,7 миллиона пассажиров, что равняется населению целой европейской страны.

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4. Нью-Дели (Индия) — подземное спасение агломерации

Статистика учитывает не крохотный официальный правительственный квартал Нью-Дели, а всю территорию Национального столичного региона (NCR), включающую смежные города Газиабад, Ноида и Гургаон.

Население — 30,2 млн человек

Общая площадь территории — 2101 км².

Плотность застройки — 53 678 человек на км²

Средний месячный доход (чистыми): около $540

Жизнедеятельность этой гигантской территории держится на железнодорожных рельсах. Метрополитен Дели, который в 2002 году начинался с одной ветки протяженностью всего 8,4 км, сегодня превратился в масштабную транспортную систему. Сеть линий разрослась до 416 км и насчитывает 303 станции, ежедневно спасая город от задыхания в автомобильных пробках.

5. Шанхай (Китай) — сердце мировой логистики

Финансовый и промышленный флагман Китая продолжает стремительно привлекать внутренних и иностранных специалистов благодаря высоким заработным платам и экономической стабильности.

Население — 29,6 млн человек

Общая площадь территории — 2101 км².

Плотность застройки — 53 678 человек на км²

Средний месячный доход (чистыми) — около $1690

Шанхай держит абсолютное лидерство в мировой торговле. Местный глубоководный морской порт по итогам прошлого года обработал рекордные 51,5 миллионов стандартных контейнеров (TEU). Шанхайский порт стал первым в истории мировой логистики, кому удалось преодолеть психологическую отметку в 50 миллионов контейнеров в год, удерживая глобальное первенство уже 15 лет.

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Общая картина урбанизации

Новейшие исследования показывают, что процессы концентрации человечества в больших городах только ускоряются. На сегодняшний день на планете зафиксировано уже 12 140 городов с населением более 50 тысяч человек — в них проживает около 45% всего населения Земли (более 3,6 миллиарда человек). При этом количество городов-надгигантов, чье население пересекло предел в 10 миллионов, достигло 33. Абсолютное большинство этих гигантов сосредоточено в Азии, выступающей главным локомотивом современной мировой урбанизации.

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