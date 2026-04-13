Топ-5 красивых и редких пород собак, о которых вы могли не слышать

Сейчас большинство людей заводят те породы собак, которые знают или видят у других. Сегодня есть даже трендовые породы, за которыми хозяева не против постоять в очередях. Однако есть пять красивейших пород собак, о которых мало кто знает.

Какие пять пород собак сочетают в себе ум и уникальную внешность, рассказали эксперты Parade Pets.

Топ-5 самых красивых и малоизвестных пород собак

Среди самых красивых пород собак нередко выделяют ретриверов, пуделей, мальтипу или других популярных четырехлапых. А не менее красивые собаки получают крохи внимания. Об этих породах некоторые люди даже никогда не слышали, говорят эксперты.

Если вы ищете себе необычную породу, эти варианты могут пригодиться. Конечно, выбирать собаку следует не только по критерию внешности, но и по критерию разума, условиям в квартире или доме, финансовой возможности обеспечить ей все необходимое и т.д.

Ключевыми в выборе породы собаки также является темперамент животного, уровень энергии и то, хорошо ли собака обучается.

Тайский риджбек

Это малоизвестная порода собак, которая имеет элегантную шерсть, поразительные черты морды и обаяние. Тайские риджбеки имеют уникальный гребень шерсти на спине, который идет в противоположном направлении. Всего три породы собак обладают такой особенностью.

Это спортивная порода собак, ведь они хорошо прыгают и обладают большим запасом энергии. По природе эти собаки склонны к охране. Они крайне отданы хозяевам. Таким собакам нужен терпеливый владелец.

Высота собаки в холке — 50-60 см.

Вес — 15-35 кг.

Продолжительность жизни — 14–15 лет.

Салюки

Эта порода собак имеет привлекательную внешность и грациозный характер. Ветеринарная медсестра Эмбер Баттейгер делится, что салюки часто сравнивают с кошками, ведь они тихие, независимые и грациозные.

Это мягкая порода, которая любит хозяев на собственных условиях. Они ценят комфорт и спокойствие и очень привязываются к владельцам. От природы эти собаки — бегуны, так что им нужен двор или возможность побегать несколько раз в день.

Высота собаки — 58–71 см.

Вес — 18-30 кг.

Продолжительность жизни — 10-17 лет.

Норвежский лундехунд

Это очень редкая и уникальная порода собак. Они имеют яркую лисью внешность с треугольными ушами и длинной мордой.

Норвежские лундехунды обладают исключительными физическими способностями: шея, которая может вытягиваться назад, уши, которые могут смыкаться, и вытягивающиеся в стороны лапы.

Они имеют яркий характер и им всегда есть что «сказать». Лундехунды довольно семейные, но не навязчивые. Их вывели для работы.

Высота собаки — 30–40 см.

Вес — 5-8 кг.

Продолжительность жизни — 12–15 лет.

Финский шпиц

Финские шпицы — довольно непопулярная порода. Они имеют густую огненно-рыжую шерсть и лисью мордочку. Хоть и небольшие, но очень самоуверенные и активные собаки. Это жизнерадостная и компанейская порода.

Большинство финских шпицев очень коммуникабельны и любят жить в семьях. Им необходимы физические и умственные занятия, чтобы чувствовать себя лучше. Финские шпицы хорошо овладевают командами.

Высота — 40-50 см.

Вес — 9-14 кг.

Продолжительность жизни — 13–15 лет.

Чирнеко дель Этна

Крайне малоизвестная порода собак. Она утонченная, очень атлетическая и полна обаяния. Эта порода собак из Сицилии. Чирнеко дель Этна имеют длинные ноги и развитую гибкость. Это позволяет им бегать с огромной скоростью.

Но эти собаки могут быть удивительно спокойными. Короткая шерсть позволяет собаке почти не линять. Они почти никогда не пускают слюну.

Чирнеко дель Этна — очень верная и нежная порода, поэтому станет отличным компаньоном для семьи. Они обладают развитым интеллектом и ловкостью.

Высота — 43-50 см.

Вес — 8-12 кг.

Продолжительность жизни — 15–16 лет.