Топ-подарок: невестка получила случайное голосовое сообщение, где семья мужа ее обсуждает

Женщина рассказала, как получила неожиданный рождественский подарок – семиминутное голосовое сообщение, в котором члены семьи ее мужа плохо отзывались о ней.

Об этом пишет Mirror.

Лия Кеньон думала, что люди, которых она услышала в сообщении, были теми, с которыми она была в хороших отношениях, поскольку они часто проводили много времени вместе. Впрочем, правда, вытекающая неожиданно, была другой.

"Одна из родственниц позвонила мне, но мой телефон был в режиме "не беспокоить", потому что я спала, так что звонок попал сразу на голосовую почту. Очевидно, что голосовая почта все записала", — пояснила она. "Но самое смешное то, что я даже не проверяю свою голосовую почту. Так что человек, набравший меня, пожалуй, понял, что оставил мне голосовую почту. Поэтому я просыпаюсь от стука в дверь, смотрю в окно, а там стоит этот человек. Заметьте, они никогда не были у меня дома – мы всегда ходим к ним домой".

Когда она спросила, почему женщина стоит у ее двери, та быстро ответила, что должна ей что-то сказать, а потом начала извиняться, говоря, что не знает, "зачем они это делают", что еще больше смутило Лию. Кеньон спросила, почему она признается в таких вещах, что женщина ответила, что она оставила ей голосовое сообщение. Лия пошла проверить свой телефон, и именно тогда обнаружила семиминутное голосовое сообщение.

"В конце концов, я прослушала голосовую почту, и, честно говоря, я не ожидала некоторых вещей, сказанных в сообщении", — сказала она.

Поскольку люди, которые говорили о ней плохо, извинились, Лия решила простить их.

"У этих людей нет никаких оснований сидеть и говорить обо мне. Я не сделала ничего плохого, мы встречались несколько дней назад, все было хорошо. Как я уже сказала, я думала, что у нас все было хорошо. Я думала, что нравлюсь им ", – сказала она. "Осознавая это, я понимаю, что я здесь ни при чем, но это их личное дело".

Также Лия рассказала, как отреагировал ее муж: "Он был очень расстроен и возложил ответственность на всех! Он не виделся и не разговаривал с теми, кто не извинился перед Рождеством, и не будет, пока они этого не сделают!".

Напомним, пара, которая развелась в 1975 году, снова поженилась. Они не были вместе почти 50 лет.

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