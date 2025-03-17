Торговая война на новом уровне: Канада может заблокировать США доступ к Pornhub – СМИ

Канадцы шутят, что имеют "ядерное оружие" в торговой войне с США: самый популярный среди американцев порносайт зарегистрирован в Монреале.

На фоне торговой войны с США жители Канады призывают власти своей страны ударить американцев "самым радикальным методом" – и заблокировать Pornhub.

Об этом пишет The New York Post.

Идею впервые озвучил юморист Мэтью Пужицки, опубликовавший недавно вирусное видео в Instagram. В нем комик предлагает совершить "наступление на X" (название соцсети Илона Маска и одновременно обозначение на контент для взрослых), назвав его "ядерным оружием" Канады.

Pornhub является самым посещаемым порносайтом в США с более чем 3 миллионами просмотров в месяц. Серверы Pornhub принадлежат конгломерату Aylo, штаб-квартира которого находится в канадском Монреале.

"Если Канада сможет запретить Pornhub в Штатах, мы выигрываем торговую войну. Вот и все. Не будет никакой торговой войны", – говорит стендапер.

Канадцы даже создали петицию, призывающую канадские власти заблокировать Pornhub как "мирный, но мощный" ответ на торговый конфликт. Однако петиция еще не набрала реальный оборот в Интернете, получив лишь более 500 подписей.

Как отмечает Dailymail, десятки миллионов американцев уже не имеют доступа к сайту из-за продолжающейся борьбы за законы о конфиденциальности.

Его материнская компания Aylo заблокировала людям в 16 штатах посещение штата для взрослых из-за нового закона о проверке возраста. 16 штатов недавно потребовали от пользователей предоставлять официальные документы, такие как паспорт или водительские права, чтобы подтвердить, что им исполнилось 18 лет, чтобы получить доступ к контенту.

Штаты впервые начали вводить законодательство в 2023 году из-за растущей политической обеспокоенности по пересмотру несовершеннолетними неприемлемого онлайн-материала.

Напомним, президент Соединенных Штатов Трамп усилил торговую войну с Канадой и в очередной раз предложил ей стать 51-м штатом США.

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