Трагедия во время полета: самолет British Airways совершил экстренную посадку

Рейс авиакомпании British Airways из Лондона в Нигерию был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Барселоны после того, как на борту умер отставной военный командир. Во время хаотичной ситуации в самолете беременной женщине понадобилась медицинская помощь.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Самолет вылетел из лондонского аэропорта Хитроу в воскресенье вечером и должен был приземлиться в международном аэропорту имени Ннамди Азикиве в Абудже (Нигерия) около пяти утра понедельника. Однако уже через два с половиной часа полета пилот сообщил о медицинской чрезвычайной ситуации на борту и изменил курс на аэропорт Барселоны Эль-Прат.

По данным нигерийских СМИ, мужчине, который умер, было более 80 лет. Он был отставным вице-маршалом авиации Нигерии и возвращался домой после лечения от рака в Великобритании. Несмотря на усилия экипажа, пассажир умер во время полета.

Инцидент вызвал панику среди пассажиров, в результате чего беременная женщина также почувствовала ухудшение самочувствия. Ее состояние пока неизвестно, подробности об оказании медицинской помощи не разглашаются.

После приземления в Испании медики осмотрели пассажиров, а представители British Airways извинились за задержку и неудобства. Для пассажиров организовали новый рейс, который в тот же день прибыл в столицу Нигерии около 17:45.

