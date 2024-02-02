Трагическая история "мужчины-льва", скончавшегося молодым после жизни, полной насмешек – фото

В конце 19 века активно процветали шоу, эксплуатировавшие людей с редкими физическими особенностями.

Предприниматели делали все возможное, чтобы заработать деньги на так называемых "шоу уродов".

Одним из участников таких выступлений был Стефан Бибровски, известный, как "мужчина-лев". Об этом пишет ladbible.com.

Стефан родился в польской деревне Вильчогура в 1890 году и стал одним из самых известных артистов интермедии своего поколения.

Когда он появился на свет, родители сразу поняли, что он другой, когда увидели, что все его тело покрыто волосами длиной 2,5 см.

История, рассказанная его родителями для объяснения этого состояния, заключалась в том, что его мать Бенедетта была настолько встревожена тем, что отец Бибровски, Майкл, был разодран львом, что из-за этого у ребенка выросла шерсть, как у этого животного, еще в утробе матери.

Стефан Бибровски / Фото: Getty Images

Бенедетта избегала ребенка, считая его отвратительным из-за чрезвычайно редкого заболевания, которое сейчас считается гипертрихозом. Тогда говорили, что у малыша "болезнь оборотня".

Когда Стефану было четыре года, мать бросила его и отдала человеку по имени Седльмейер, немецкому импрессарио, организовывавшему спектакли.

Его волосы продолжали расти. А вскоре, будучи маленьким ребенком, Седльмейер заставил мальчика взять сценический псевдоним "Лионель" и продемонстрировать себя в странах Европы. В 1901 году Бибровски впервые приехал в США, где начал выступать с цирком Барнума.

На его лице волосы выросли примерно до 20 см в длину. На остальном его теле волосы были примерно вдвое короче.

Стефан Бибровски / Фото: Getty Images

В течение 19 лет он выступал в цирке Барнума и Бейли по всей территории США. После этого Стефан поселился в Нью-Йорке и регулярно выступал на Кони-Айленде, где люди могли увидеть его поближе. Люди смеялись и насмехались над ним.

Бибровски говорил на пяти языках и мечтал стать дантистом. Но эта мечта так и не осуществилась из-за шоу-бизнеса.

О его последних годах мало что известно. В сообщениях говорится, что "человек-лев" умер от сердечного приступа в 1932 году по возвращении в Германию.

Ему был всего 41 год.

Напомним, петух прожил без головы 18 месяцев и стал местной знаменитостью. История жизни и смерти Майка.

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