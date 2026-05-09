Трактор на скорости протаранил дом: неизвестные в балаклавах скрылись на авто

Трактор / © Pixabay

Реклама

В Великобритании в городе Мидлсбро трактор на скорости врезался в жилой дом посреди ночи. После удара люди в балаклавах оставили технику и скрылись на автомобиле, а полиция эвакуировала соседние дома.

Об этом сообщило издание Daily star.

Инцидент произошел на Приори-роуд в Мидлсбро в ночь на субботу, 9 мая. Красный трактор врезался в фасад террасированного дома и буквально пробил его переднюю часть. На фотографиях с места происшествия видны обломки стен, поврежденный фасад и большие колеса сельскохозяйственной техники, которые остались возле дома.

Реклама

Один из местных жителей рассказал, что около 1:35 ночи заметил трактор с желтыми сигнальными огнями, который медленно двигался по улице. Сначала мужчина подумал, что это мусоровоз из-за необычного времени движения техники.

«Я видел, как желтые огни погасли последними, и они ехали очень медленно. Я подумал, что это странное время для мусоровоза, выглянул и увидел трактор с навесным оборудованием. Он развернулся и на полной мощности въехал в дом», — отметил очевидец.

Другой сосед сообщил, что не только услышал удар, но и почувствовал его.

«Я слышал это и чувствовал. Я снимал это на видео, но в тот момент подумал, что лучше позвонить в полицию. Потом оно задним ходом врезалось в машину и снова заехало», — рассказал местный житель.

Реклама

Он также заявил, что после этого неизвестные скрылись с места происшествия на другом автомобиле.

«Там была машина для побега, они сели в нее и скрылись. Все они были в балаклавах и толстовках. Это было самое безумное, что я когда-либо видел», — отметил один из них.

По предварительной информации, во время инцидента в доме никого не было, поэтому пострадавших нет. В то же время полиция эвакуировала жителей соседних домов.

Одна из местных жительниц рассказала, что этот дом уже ранее подвергался нападениям. По ее словам, там ранее выбили окна и повредили имущество, а новые окна установили лишь несколько дней назад.

Реклама

Главный инспектор криминального отдела Мидлсбро Джон Боннер сообщил, что правоохранители получили вызов вскоре после часа ночи.

«Те, кто находился внутри трактора, немедленно скрылись с места происшествия. Дом пустой, поэтому никто не пострадал, однако соседние дома были эвакуированы в качестве меры предосторожности, и они вернутся, как только будет признано безопасным», — заявил он.

По словам Боннера, сейчас инцидент рассматривают как умышленный. На месте работают следователи, а в районе усилили патрулирование. Полиция также обратилась к гражданам с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов или камер дверных звонков, которые могли зафиксировать трактор.

Правоохранители проверяют информацию о том, что технику могли похитить в городе Ярм перед тем, как доставить в Мидлсбро.

Реклама

Отдельно повреждения получил черный автомобиль Vauxhall, который принадлежит 28-летнему Кашу Ахмеду. Мужчина рассказал, что оставил машину на Приори-роуд, поскольку не смог припарковать ее на своей улице. Когда утром он пришел забирать автомобиль, увидел повреждения и полицейское оцепление. По его словам, после удара автомобиль отбросило в живую изгородь, из-за чего повреждения стали еще серьезнее.

«Теперь это машина на металлолом», — заявил мужчина.

Напомним, ранее 28-летняя жительница Нью-Йорка, США, оказалась в центре громкого скандала после того, как в течение нескольких недель выдавала себя за подростка и посещала среднюю школу в Бронксе.

Новости партнеров