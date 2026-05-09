- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 284
- Время на прочтение
- 3 мин
Трактор на скорости протаранил дом: неизвестные в балаклавах скрылись на авто
Неизвестные в балаклавах скрылись с места происшествия на автомобиле, а полиция эвакуировала соседние дома.
В Великобритании в городе Мидлсбро трактор на скорости врезался в жилой дом посреди ночи. После удара люди в балаклавах оставили технику и скрылись на автомобиле, а полиция эвакуировала соседние дома.
Об этом сообщило издание Daily star.
Инцидент произошел на Приори-роуд в Мидлсбро в ночь на субботу, 9 мая. Красный трактор врезался в фасад террасированного дома и буквально пробил его переднюю часть. На фотографиях с места происшествия видны обломки стен, поврежденный фасад и большие колеса сельскохозяйственной техники, которые остались возле дома.
Один из местных жителей рассказал, что около 1:35 ночи заметил трактор с желтыми сигнальными огнями, который медленно двигался по улице. Сначала мужчина подумал, что это мусоровоз из-за необычного времени движения техники.
«Я видел, как желтые огни погасли последними, и они ехали очень медленно. Я подумал, что это странное время для мусоровоза, выглянул и увидел трактор с навесным оборудованием. Он развернулся и на полной мощности въехал в дом», — отметил очевидец.
Другой сосед сообщил, что не только услышал удар, но и почувствовал его.
«Я слышал это и чувствовал. Я снимал это на видео, но в тот момент подумал, что лучше позвонить в полицию. Потом оно задним ходом врезалось в машину и снова заехало», — рассказал местный житель.
Он также заявил, что после этого неизвестные скрылись с места происшествия на другом автомобиле.
«Там была машина для побега, они сели в нее и скрылись. Все они были в балаклавах и толстовках. Это было самое безумное, что я когда-либо видел», — отметил один из них.
По предварительной информации, во время инцидента в доме никого не было, поэтому пострадавших нет. В то же время полиция эвакуировала жителей соседних домов.
Одна из местных жительниц рассказала, что этот дом уже ранее подвергался нападениям. По ее словам, там ранее выбили окна и повредили имущество, а новые окна установили лишь несколько дней назад.
Главный инспектор криминального отдела Мидлсбро Джон Боннер сообщил, что правоохранители получили вызов вскоре после часа ночи.
«Те, кто находился внутри трактора, немедленно скрылись с места происшествия. Дом пустой, поэтому никто не пострадал, однако соседние дома были эвакуированы в качестве меры предосторожности, и они вернутся, как только будет признано безопасным», — заявил он.
По словам Боннера, сейчас инцидент рассматривают как умышленный. На месте работают следователи, а в районе усилили патрулирование. Полиция также обратилась к гражданам с просьбой предоставить записи с видеорегистраторов или камер дверных звонков, которые могли зафиксировать трактор.
Правоохранители проверяют информацию о том, что технику могли похитить в городе Ярм перед тем, как доставить в Мидлсбро.
Отдельно повреждения получил черный автомобиль Vauxhall, который принадлежит 28-летнему Кашу Ахмеду. Мужчина рассказал, что оставил машину на Приори-роуд, поскольку не смог припарковать ее на своей улице. Когда утром он пришел забирать автомобиль, увидел повреждения и полицейское оцепление. По его словам, после удара автомобиль отбросило в живую изгородь, из-за чего повреждения стали еще серьезнее.
«Теперь это машина на металлолом», — заявил мужчина.
Напомним, ранее 28-летняя жительница Нью-Йорка, США, оказалась в центре громкого скандала после того, как в течение нескольких недель выдавала себя за подростка и посещала среднюю школу в Бронксе.