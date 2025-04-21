Трамп на пути к историческому краху из-за своей политики – экс-советник президента США

Президент США Дональд Трамп. / © Getty Images

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Первые 100 дней второго президентского срока Дональда Трампа могут стать поворотным моментом в современной истории США, однако это не гарантирует ему долгосрочный успех, считает бывший советник президента.

Об этом пишет The New York Times.

С момента вступления в должность Трамп значительно усилил свою власть в исполнительной ветви, приступил к демонтажу федерального правительства, разрушил послевоенные военные и экономические альянсы и нарушил устоявшиеся принципы мировой торговли. Однако, несмотря на активный старт, его рейтинг одобрения уже начал снижаться, что по историческим прецедентам может стать началом еще большего падения.

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Пока Трамп является единственным современным президентом, который на этом этапе своего срока имеет негативный рейтинг одобрения. Со временем, когда американцы ощутят последствия его политики, первые 100 дней могут рассматриваться как предсказатель исторически непопулярного президентства.

История показывает, что после выборов президенты обычно переживают "медовый месяц", когда их рейтинг одобрения завышен. Реальная картина популярности появляется к сентябрю первого года, когда общественность осознает влияние новой администрации. С 1990-х годов рейтинг одобрения президентов в этот период значительно снижался.

К примеру, Билл Клинтон и Джордж Буш-младший потеряли по 11 пунктов, Барак Обама – 15, а Джо Байден – 14. Трамп в свой первый срок потерял 5 пунктов. Байден, единственный из этих президентов, который не был переизбран, имел 57% одобрения на 100-й день, но к сентябрю этот показатель упал до 43% из-за неудачного вывода войск из Афганистана, инфляции и сомнений в его дееспособности.

По словам экс-советника, Трамп также рискует столкнуться с резким падением рейтинга к сентябрю из-за ряда факторов, уникальных для его президентства. Трамп, как и его предшественники, переоценивает свой мандат, хотя его победа была относительно невелика.

Победа Дональда Трампа на выборах была обусловлена не столько его популярностью, сколько отторжением администрации Байдена-Харрис.

Как и его предшественники, Трамп вошел в свой первый срок, имея контроль над Конгрессом, что делает его переоценку мандата еще более опасной. Во всех пяти случаях партия президента теряла контроль над одной из палат Конгресса в течение первых двух лет.

Особенностью второго термина Трампа есть то, что республиканский Конгресс фактически подчинил себя исполнительной власти, позволяя ему проводить радикальные назначения и занимать крайние политические позиции.

Трамп также повторяет ошибку многих новоизбранных президентов, путая зрелищность предвыборной кампании с эффективным управлением. Хаотическое внедрение его иммиграционных и тарифных инициатив, а также создание "Департамента эффективности правительства" свидетельствуют о его неспособности к планированию и реализации политики. Неопределенность, вызванная его стилем управления, усложняет принятие инвестиционных решений для бизнеса.

Эти факторы вместе с низким рейтингом одобрения и сильной оппозицией могут привести к значительному падению популярности Трампа в ближайшие месяцы. Согласно опросу NBC News, 45% респондентов имеют негативное отношение к президенту, тогда как только 36% – положительное. Судьба 19% избирателей с неоднозначными воззрениями определит его популярность.

Последние опросы показывают, что Трамп уже теряет поддержку из-за своей экономической политики. В опросе CNBC 55% респондентов не одобряют его управление экономикой. Особенно низкие оценки он получил от независимых избирателей по борьбе с инфляцией.

Ожидается, что последствия тарифной политики Трампа, которые приведут к росту цен, еще больше ухудшат его рейтинг.

Помимо экономических проблем, Трамп уязвим из-за сокращения государственных услуг, от которых зависит все больше американцев.