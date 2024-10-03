Трамп на весь мир поблагодарил украинца с неприличным ником zal*pa – фото

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп лично поблагодарил в Сети украинского пользователя Х с неприличным никнеймом.

На своей странице политик опубликовал сообщение, где обратился к юзеру, который подписал себя zal*pa. Трамп выразил благодарность за лайк его публикации.

"Zal*pa, спасибо за лайк моего поста. Я пришлю важные новости из Северной Каролины. Убедитесь, что вы готовы проголосовать за Дональда Трампа 5 ноября", — написал он.

Трамп поблагодарил украинца / Фото: x.com/realdonaldtrump

Этот пост собрал 195 тысяч просмотров и сотни комментариев. Среди них есть и сообщение пользователя, к которому обращался политик. Он ответил: "Пожалуйста".

Таинственный пользователь не опубликовал личные фотографии. Известно, что на платформе он зарегистрировался в мае в 2022 году.

Страница пользователя / Фото: x.com/zalupa_

Тем временем пользователи из Украины не сдерживаются от комментариев: "Я думал, что это фейк, но нет", "Дед, ты опять свое лекарство не выпил?", "Очень мощно", "Это эпически", "Какое оно конченное". Как прекратить от этого вопить?", "Это лучшее, что я видел", "Только зал*па может лайкать сообщения Трампа".

Напомним, Трамп окончательно показал, что не будет помогать Украине отбиться от России. Политик сделал ряд скандальных заявлений об Украине и ее руководстве.

Читайте также: