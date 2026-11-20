Трамп открыл новую порцию файлов об НЛО:

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США обнародовали новую партию документов и видеозаписей о непознанных аномальных явлениях и НЛО. Среди самых интересных материалов — инфракрасная запись с Ближнего Востока, на которой небольшой светлый объект движется перед носом военного корабля. Также в документах рассказывается об исследовании загадочного ранчо в штате Юта и планах создать специальное подземное хранилище для необычных материалов.

О новой партии рассекреченных материалов пишет Daily Mail.

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Что заметили у военного корабля

Наибольшее внимание привлекла инфракрасная запись, сделанная на Ближнем Востоке в 2020 году. На нем видна небольшая светлая точка, которая на тепловизионном изображении выглядит почти белой. По описанию Daily Mail объект быстро пересекает пространство перед носом военного корабля.

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Это одна из трех видеозаписей, вошедших в новую партию американских архивов. Два других также содержат изображения непонятных объектов, за которыми следили военные сенсоры.

В то же время, официальное описание подобных материалов ограничивается фиксацией движения неустановленных контрастных участков в поле зрения камер. Это не подтверждение того, что на записях изображен необычный летательный аппарат или объект внеземного происхождения.

В общей сложности восьмая партия архива содержит 43 материала: 40 документов и три видеозаписи. Их обнародовали в рамках американской программы PURSUE, которую администрация Дональда Трампа положила начало рассекречению правительственных данных об НЛО и непознанных аномальных явлениях.

Что нашли в документах о ранчо Скинвокер

Отдельное внимание привлек так называемый Ten-Month Report — отчет в объеме 538 страниц, подготовленный компанией Bigelow Aerospace Advanced Space Studies (BAASS) для Разведывательного управления Министерства обороны США в 2009 году.

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Компания исследовала загадочное ранчо Скинвокера в штате Юта. Его предыдущие владельцы рассказывали об удивительных световых явлениях, непонятных случаях гибели скота и других необычных событиях. В 1996 году ранчо приобрел миллиардер и владелец гостиничного бизнеса Роберт Бигелоу, финансировавший исследование аномальных явлений.

Один из интереснейших фрагментов документов касается планов создать специальное подземное хранилище для возможных находок. Речь шла о помещении площадью около 465 квадратных метров с бетонными стенами, полом и потолком толщиной около 90 сантиметров. Его должны были использовать для хранения «экзотических материалов или тканей», в частности, возможных обломков неизвестных аппаратов и биологических образцов.

Важный нюанс: хранилище планировали не непосредственно на ранчо Скинвокер, а на территории объекта Bigelow Aerospace в Северном Лас-Вегасе. В отчете речь шла именно о проекте и намерении его построить. Американским властям не удалось найти документы, подтверждающие, что хранилище в конце концов построили, или что компания получила материалы такого происхождения, для которых его планировали.

В материалах также упоминаются поездки военных наблюдателей на ранчо. Трое представителей разных родов войск рассказывали о внезапных изменениях температуры, необычных ощущениях и силуэте, который один из них якобы заметил возле старого здания. Это свидетельство участников исследования, а не подтвержденные доказательства паранормальных явлений.

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Загадочный объект, который видел инженер Lockheed

Среди новых документов есть и полная копия отчета 1953 года, связанного с Кларенсом Джонсоном, одним из самых известных американских авиационных инженеров. Он возглавлял инженерное подразделение Lockheed и участвовал в разведке самолетов U-2 и SR-71.

В декабре 1953 года Джонсон вместе с женой заметил над горами у своего ранчо в Калифорнии темный эллиптический объект. По его описанию, тот неподвижно висел в небе примерно три минуты, после чего резко двинулся на запад и скрылся из виду примерно за 90 секунд.

Похожее явление, по документам, заметили и сотрудники Lockheed во время испытательного полета у побережья Калифорнии. Джонсон сделал свой рисунок увиденного и написал отчет, хотя поначалу не хотел передавать его военным. В конце концов, документ попал в Военно-воздушные силы США.

Однако официальное объяснение оказалось более прозаичным: случай классифицировали как наблюдение линзообразного облака — атмосферного явления, которое может выглядеть как гладкий диск или эллипс.

Доказывают ли новые файлы существования пришельцев

В новую партию вошли также документы ЦРУ 1952 года, рапорты американских военных о необычных наблюдениях в 1950-х годах и материалы об исследовании неизвестных летательных объектов. В частности, один отчет содержит рисунок цилиндрического объекта с выступами, который, по словам пятерых мужчин во время рыбалки вблизи острова Мартас-Виньярд, они видели в октябре 1957 года. Двое очевидцев служили в резерве Военно-воздушных сил.

Однако сам факт рассекречивания документа не означает, что описанное в нем событие подтвердилось. Американский архив PURSUE содержит именно неразрешенные случаи, по которым правительство не смогло сделать окончательных выводов. Причиной может быть недостаточное количество данных, отсутствие качественных записей или невозможность точно установить природу увиденного.

Итак, новые материалы открывают любопытные подробности многолетних американских исследований НЛО, но не дают доказательств существования внеземных цивилизаций.

Другие непонятные явления, о которых сообщали в США

Разговоры о возможном присутствии неизвестных объектов не ограничиваются небом. В конце октября бывший контрадмирал ВМС США Тим Галлаудет предположил, что малоисследованные океанские глубины могут скрывать неизвестные объекты. Бывший разведчик Дэвид Груш также рассказывал о возможных подводных постройках. Однако доказательства существования баз пришельцев в океане эти заявления не содержат.

Необычные объекты подмечают и гражданские пилоты. В октябре экипаж самолета над американским штатом Огайо сообщил диспетчерам о большом серебристом объекте, похожем на гигантскую таблетку. Его не зафиксировали бортовая система предупреждения столкновения и радары диспетчеров, а происхождение странного объекта в небе осталось неустановленным.

Еще одна партия рассекреченных американских документов, обнародованная в конце октября, содержала свидетельства о загадочных объектах вблизи калифорнийского острова Каталина. Очевидцы описывали световые явления и необычные летательные формы, наблюдавшиеся десятилетиями раньше. Эти архивные сообщения об НЛО также не дали окончательного ответа на вопрос о природе увиденного.

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