Трампофон: в США запускают "золотой" смартфон и нового мобильного оператора

Дональд Трамп / © Associated Press

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Сыновья Дональда Трампа, Дональд-младший и Эрик, анонсировали запуск нового мобильного оператора T1 Mobile в США и флагманского устройства — позолоченного смартфона T1 SM Phone, который должен поступить в продажу в августе или сентябре. Проект представлен как часть стратегии американского производства и альтернативы крупным технологическим компаниям.

Об этом сообщает MobileSyrup.

Trump Mobile. / © Фото из открытых источников

T1 Mobile будет работать как виртуальный оператор (MVNO), используя инфраструктуру T-Mobile, AT&T и Sprint. Базовый тариф стоит $47,95 в месяц и включает:

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безлимитные звонки, SMS и мобильные данные;

круглосуточную помощь на дорогах;

защита устройств;

бесплатные международные звонки более чем в 100 странах.

Основное внимание к проекту привлекает сам телефон T1 SM Phone, который подается как “создан, спроектирован и собран в США”. Смартфон уже доступен для предварительного заказа за $499 с предоплатой $100.

Согласно техническим характеристикам, устройство имеет:

6,8-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц;

основная камера на 50 Мп, дополненная датчиками глубины и макросъемки по 2 Мп;

селфи-камеру на 16 Мп;

12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной;

аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 20 Вт;

поддержка MicroSD, USB-C и 3,5 мм аудиоразъем;

разблокировка с помощью отпечатка пальца или лица через II.

На сайте Trump Mobile особенно выделяют золотую версию устройства, хотя дизайн пока смотрится как рендер и может измениться к моменту запуска.

Объявление вызывало обсуждение не только по внешнему виду устройства. В США возникает вопрос независимости Федеральной комиссии по связи (FCC), которая должна регулировать деятельность оператора, формально принадлежащего сыновьям действующего президента. Это может создать конфликт интересов при нарушении или рассмотрении жалоб.

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Также аналитики сомневаются в заявленном американском производстве. Руководитель компании Nothing Карл Пэй отметил, что в США пока не существует масштабных линий по сборке оригинальных устройств, поэтому T1 Mobile, вероятно, создает новую инфраструктуру с нуля.

Администрация Трампа давно выступает за перенесение технопроизводства на территорию США. И хотя Apple до сих пор не сделала этого, T1 Mobile хочет стать первым шагом в этом направлении.