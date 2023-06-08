Транс-женщина отказалась от смены пола и теперь снова хочет стать мужчиной: фото до и после

Британец, утверждающий, что 10 лет жил как женщина и встречался с парнями, теперь меняет пол и ищет жену.

Об этом сообщает Caters News Agency.

33-летнему Оли Лондону при рождении был присвоен мужской пол, но он страдал "проблемами гендерной идентичности" и начал идентифицировать себя как транс-женщину в свои 20 лет.

Оли Лондон до смены пола / Фото: catersnews.com

Он перенес операцию по феминизации лица и позже обручился с мужчиной, но отношения развалились, когда он снова начал сомневаться в своей гендерной идентичности.

Оли перенес ряд пластических операций / Фото: catersnews.com

Теперь, что является редким шагом для совершивших переход, Лондон снова идентифицирует себя как мужчина и говорит, что считает, что гетеросексуальные отношения с женщиной могут быть ключом к счастью.

"Я встречался с ребятами последние десять лет, и теперь они мне надоели, поэтому я подумал, что, возможно, женщины сделают меня счастливее", — сказал он. "До прошлого года я был в браке с мужчиной. После того, как я перешел на другую трансформацию, ничего не получилось. Мы развелись. После этого в отношениях с ребятами ничего не получалось. Меня или обманули бы, или им было бы неинтересно".

Оли начал идентифицировать себя как транс-женщину в свои 20 лет. / Фото: catersnews.com

Определившись как женщина, Лондон была замужем за мужчиной / Фото: catersnews.com

Лондон говорит, что теперь он носит костюмы и принимает тестостерон, чтобы выглядеть мачо.

Теперь он носит костюмы и принимает тестостерон / Фото: catersnews.com

Кроме того, что он пытается ухаживать за женщинами, будучи мускулистым парнем, Лондон говорит, что он также пытается не быть слишком "навязчивым" с любыми потенциальными партнершами.

"Когда мне кто-то нравится, я становлюсь слишком навязчивым, и люди думают, что я слишком одержим, поэтому меня учат дистанцироваться", — заявил он. "Мне приходится постоянно исчезать, игнорируя сообщения несколько дней, чтобы они волновались и думали обо мне. Хорошо всегда быть занятым, поскольку людей интересуют постоянно занятые люди".

Оли мечтает о жене и детях / Фото: catersnews.com

Лондон считает, что советы по искушению творят чудеса, поскольку он с энтузиазмом заявил: "Одна женщина особенно сильно меня любит!".

В то время как поиски его идеальной партнерши продолжаются, Лондон уже идеализирует очень семейное будущее.

"Я хочу рассудиться, жениться и родить ребенка, и я вижу, что это произойдет с женщиной. Я хочу жить на ферме с большим количеством животных, хорошей женой и ребенком", — заявил он.

Напомним, женщина сбросила 108 кг и заявила, что это разрушило ее сексуальную жизнь. Она показала свои фото до и после похудения.

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