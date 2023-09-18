Транс-женщина после диагноза ВИЧ хочет стать "бесполым драконом": какие процедуры она сделала (фото)

Она рассказала о своих изменениях во внешности.

Фанатка модификаций тела Тиамат Медуза, имеющая татуировку чешуи на коже, раздвоенный язык и рога, рассказала о своей трансформации.

Леди-Дракон, когда-то известная как мужчина по имени Ричард Эрнандес, рассказала в подкасте Soft White Underbelly, что почти достигла своей окончательной формы — бесполого дракона. Это она решила после того, как заболела ВИЧ в 1997 году.

В частности, Тиамат, которую друзья любят называть Легионом, испытала радикальную процедуру сглаживания носа. Операция была сделана по двум причинам. Частично из-за ее духовной связи со змеями, а также из-за "Гарри Поттера".

Тиамат Медуза/Фото: instagram.com/dragonladymedusa

"Когда я впервые посмотрела "Гарри Поттера" и увидела Волан-де-Морта, я сразу же влюбилась. Я хочу выйти замуж за него — из нас вышла бы отличная пара", — поделилась Тиамат.

Но дань уважения Медузы вымышленному злому волшебнику влечет за собой определенные трудности.

"Я больше не могу почесать нос, как другие люди", — объяснила 62-летняя транс-женщина, имитируя ковыряние в носу, — "Когда ты засовываешь палец и чешешь носа... Есть определенные вещи, которые я больше не могу делать, но ничего страшного, мне нравится учиться жить заново".

Тиамат Медуза/Фото: instagram.com/dragonladymedusa

Превращение в человека-гремучую змею требовало многочисленных радикальных операций, а также нанесения больших татуировок.

Легион имеет чешуйчатый узор на коже, а также татуировку зелеными чернилами на белках глаз. У нее удалено большинство зубов, а раздвоенный язык и ряд рогов довершают устрашающий вид.

Тиамат Медуза/Фото: instagram.com/dragonladymedusa

Яички Легион уже удалили, и ее пенис, который она называет мистером Боджанглсом, будет следующим.

"Пора его отрезать. Прочь! До свидания, мистер Боджанглс", — добавила она.

Ее цель не в том, чтобы полностью стать женщиной. Легион мечтает быть "бесполым драконом".

Тиамат Медуза/Фото: instagram.com/dragonladymedusa

Драматический образ в течение многих лет вызывал много критики и негативной реакции, но Легион, выросшая геем в консервативном Южном Техасе, привыкла иметь дело с хулиганами.

"Я дала отпор этим хулиганам. Я попала в несколько кулачных боев и, знаете ли, я не проиграла ни одного из них", — заявила она.

Тиамат Медуза / Фото: скриншот с видео

У Медузы очень высокий болевой порог, отчасти из-за ее привычки подвешиваться на крючках для мяса.

"Я вышу на крючках… Наибольшее количество крючков, которые когда-то были в моем теле, когда я выполняла подвешивание, составляло 50 проходивших сквозь мою плоть", — сказала она.

Напомним, мясистый бык из Массачусетса был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий из ныне живущих быков. Хотя он был немалым теленком, его семья никогда не ожидала, что он вырастет столь большим.

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