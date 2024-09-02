Трансгендер обручилась с собой, но через год развелась: она удивила причиной (фото)

Трансгендерная модель и блогерша, которая рассказала, как парень бросил ее из-за подарка на День влюбленных, развелась с собой после того, как годовой одинокий брак не сработал так, как планировалось.

Об этом сообщает Daily Star.

Сьюэллен Кэри, которая родом из Бразилии, но сейчас проживает в Великобритании, в прошлом году шокировала, сообщив, что вступила в брак на церемонии в Лондоне, выступив и в роли невесты, и в роли жениха. 36-летняя женщина, собравшая 400 000 подписчиков в Instagram, является одной из немногих, кто выбирает стиль жизни "сологамия".

Сьюэллен пыталась наладить отношения с одним человеком, пройдя десять сеансов семейной терапии, чтобы преодолеть одиночество. Но теперь инфлюенсер прекратила эти попытки и, возможно, даже открыта к идее встречаться с другим человеком.

Сьюллен Кэри / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

Кэри озадачила причиной разрыва отношений с собой – она стала чувствовать себя "изнурительной".

"Я поняла, что самоанализ и рефлексия важны, но очень важно знать, когда закончить цикл. Даже приверженность к себе может иметь свои вызовы, например, борьба с ожиданием быть идеальной для себя все время. Я осознала, что оказывала на себя большое давление, и это иногда истощало меня; я поняла, что даже в браке с собой важно принимать наши несовершенства", — прокомментировала она.

Сьюэллен прошла "интенсивное путешествие самопознания и принятия" и наконец-то чувствует себя готовой вернуться к свиданиям. Она описала свой опыт сологамии как "исцеление", но знала, что развод был правильным решением.

Сьюллен Кэри / Фото: instagram.com/suellencarey.uk

"Я поняла, что мой сологамный брак был процессом исцеления и самопознания", – добавила она. "Но я также поняла, что личный рост может вести нас в разных направлениях. Я решила, что сейчас пора открыть свое сердце для новых возможностей, в том числе найти партнера".

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