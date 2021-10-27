Трансгендер пыталась остановить стрелка в торговом центре и погибла от пули: теперь ее называют геройкой

Погибшая работала в охране заведения и имела за спиной три года службы в американской армии.

Трансгендерная женщина Джо Акер стала одной из жертв стрельбы в торговом центре города Бойсе в штате Айдахо (США), которую в понедельник, 25 октября, по неизвестным причинам устроил 27-летний Джейкоб Бергквист.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

В полиции сообщили, что Бергквист действовал один, но имел при себе больше одной единицы оружия, и произвел немало выстрелов. Всего в торговом центре было обнаружено 18 гильз.

Первой, кто пытался задержать стрелка, была сотрудница охраны 26-летняя Джо Акер, работавшая на первом этаже торгового центра, в западной части здания. От выстрелов она погибла на месте.

Рей Доун, который в течение последних трех лет был сожителем Акер, рассказал журналистам, что она противостояла стрелку, чтобы помочь людям быть в безопасности и дать им возможность убежать с его дороги. По его словам, если бы не ее геройство, жертв могло быть гораздо больше.

После убийства работницы охраны Бергквист продолжал стрелять в торговом центре. От его пуль погиб также 49-летний мужчина, еще пять человек, среди которых полицейский, получили ранения. Сам стрелок скончался на следующий день в больнице от ранений, полученных в перестрелке с полицией.

Известно, что Джо Акер родилась в Сиэтле, после окончания средней школы проходила службу в армии на военной базе США во Флоренции (Италия).

Напомним, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году впервые за всю историю существования соревнований приняла участие трансгендерная спортсменка — штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

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